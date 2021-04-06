/625919/القاهرة-كابول-بن-لادن-والظواهري-على-شاشة-التليفزيون-في-رمضان

ينتظر المشاهدون عرض مسلسل القاهرة كابول، من بطولة النجم طارق لطفي، والذي يجسد فيه أحد الشخصيات الإرهابية الكبيرة، خلال شهر رمضان المقبل 2021.

وربط مشاهدون ومراقبون بين كاركتر لطفي الذي ظهر به في صورة ولوجو المسلسل، وبين أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، فهل بالفعل يقدم شخصيته خلال المسلسل؟.

المسلسل بطولة خالد الصاوي، طارق لطفي، نبيل الحلفاوي، حنان مطاوع، فتحي عبدالوهاب، سامح السيد، سميرة الأسير، محمود الشرقاوي، خالد كمال، كريم قاسم سرور، شيرين، حسني شتا، معتز هشام، مايا طلام، وكريم سامي، ويشارك عدد من ضيوف الشرف في المسلسل منهم أحمد رزق، تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي.

مسلسل «القاهرة كابول» يدور حول ثلاث قصص حول المؤامرات التي تحاك ضد الوطن العربي من أعداء السلام في الفترة الأخيرة، ويجري تسليط الضوء على الجماعات الإرهابية، ويقوم طارق لطفي بدور أحد التكفيريين خلال أحداث المسلسل، ويقوم النجم خالد الصاوي بدور رجل شرطة مكلف بالقبض عليه.

ويتعرض المسلسل لعدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت المنطقة العربية خلال تسعينيات القرن الماضي.

وقالت مصادر: إن النجم فتحي عبدالوهاب، سيقدم دور أحد الإعلاميين الذين يتصدون بـ"قلمه" للإرهاب والتكفيرين، ومن ثم يهدر دمه، ويخطط هذه الجماعات لقتله.

وأوضحت، أنه من المنتظر أن يشهد المسلسل ظهور شخصيات أثارت جدلا كبيرًا، مثل الدكتور أيمن الظواهري خليفة بن لادن في زعامة تنظيم القاعدة الحالي، بالإضافة لعدد من التكفيريين الآخرين.

وأشارت إلى أن النجم طارق لطفي لن يدقم شخصية بن لادن مباشرة، وإنما هو فقط استوحى منه الشخصية التي سيقدمها، والتي تقود بعض عصابات الإرهاب لشن بعض العمليات ضد الأوطان العربية.