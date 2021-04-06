/625920/انفراد-اتحاد-الكرة-يتجه-لتعيين-حكام-مصريين-لقمة-الأهلي-والزمالك

وتقام هذه المباراة ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع من بطولة الدوري، وتقام يوم 18 أبريل الجاري على ملعب القاهرة الدولي في ليلة رمضانية مميزة.

وتحدث أحمد مجاهد مع أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي أعضاء اللجنة، من أجل لعب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وعودة الحكام المصريين للواجهة من جديد وإدارة أكبر مباراة في تاريخ الدوري المصري.

وسيكون هناك تواصل مع إدارتي الأهلي والزمالك خلال الفترة القادمة، من أجل معرفة رأي كل فريق بتواجد حكام مصريين في هذه المبارا، خاصة أنها ستكون في شهر رمضان المبارك.

وترى اللجنة الثلاثية أنه من الصعب الاتفاق مع طاقم تحكيمي أجنبي خلال الفترة الحالية بسبب إنتشار فيروس كورونا، وأنه في حال تواجد أي حكام آخرين سيكون من دول أوروبية مغمورة، وسيعرض الأمر على إدارة الناديين قبل إعلان القرار النهائي.

تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

تنطلق عصر اليوم بمباريات الجولة رقم 18 لبطولة الدوري الممتاز، ويلعب غزل المحلة أمام سموحة، ثم يستضيف أسوان فريق إنبي.

موقع دوت الخليج الإخباري

ولعب أمس فريق الإتحاد السكندري أمام المقاولون العرب، وكانت هذه المباراة في ختام مباريات الجولة رقم 17، وفاز سيد البلد برباعية مقابل هجفين، وكانت هذه المباراة ماراثونية بين الفريقين.

ويستضيف غزل المحلة فريق سموحة عصر اليوم في تمام الساعة الثالثة على ملعب الغزل، ويحتاج كل فريق لمواصلة الانتصارة والتقدم في جدول الترتيب.

جدول ترتيب الدوري المصري

أما المباراة الثانية ستجمع بين أسون ضد نادي إنبي، وتقام المباراة على ملعب بترو سبورت وتنطلق في تمام الخامسة مساء.

وتمكن فريق الإتحاد السكندري التواجد في وصافة جدول الترتيب بعد نهاية مباريات أمس وتحقيق الفوز.

وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز:-

1- الزمالك ولعب 14 مباراة وحصد 33 نقطة.

2- الاتحاد السكندري ولعب 17 مباراة وحصد 28 نقطة.

3- الأهلي ولعب 11 مباراة وحصد 27 نقطة.

4- المصري البورسعيدي ولعب 16 مباراة وحصد 26 نقطة.

الأهلي والزمالك

5- بيراميدز ولعب 15 مباراة وحصد 25 نقطة.

6- مصر المقاصة- ولعب 16 مباراة وحصد 25 نقطة.

7- إنبي ولعب 15 مباراة وحصد 24 نقطة.

8- سيراميكا كليوباترا ولعب17 مباراة وحصد 24 نقطة.

9- سموحة ولعب 16 مباراة وحصد 23 نقطة.

اتحاد الكرة

10- غزل المحلة- ولعب 16 مباراة وحصد 22 نقطة.

11- الجونة ولعب 15 مباراة وحصد 21 نقطة.

12- أسوان ولعب 16 مباراة وحصد 17 نقطة.

13- المقاولون العرب ولعب 17 مباراة وحصد15 نقطة.

14- البنك الأهلي ولعب 16 مباراة وحصد 14 نقطة.

15- طلائع الجيش ولعب 17 مباراة وحصد 14 نقطة.