/625921/إيلاريا-سمير-تتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-عدم-الانتهاء-من-مستشفى-رأس-غارب

تقدمت النائبة إيلاريا سمير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، بشأن عدم الانتهاء من مشروع مستشفى رأس غارب المركزي الجديدة وتأخر افتتاحة.

إيلاريا سمير: رأس غارب البوابة الشمالية لمحافظة البحر الأحمر

وقالت النائبة إيلاريا سمير، عضو مجلس النواب، فى طلب الإحاطة المقدم أن أهالي مدينة رأس غارب، يعانون من عدم الإنتهاء من مشروع مستشفى رأس غارب المركزي الجديدة حتى الآن، مشيرة إلى أن مدينة رأس غارب تعد البوابة الشمالية لمحافظة البحر الأحمر، وبها أكبر شركات بترولية عالمية وأكبر المشروعات القومية للطاقة الجديدة ومشروعات أخرى وثاني أكبر مدن المحافظة فى تعداد السكان.

تردي الخدمة بمستشفى رأس غارب

وأكدت النائبة ايلاريا سمير، عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع تم إسناده وبدء العمل به من عام 2013، على أن ينتهي فى عام 2016، وحتى الآن لم يتم الانتهاء من المشروع والمستشفي القديمة الموجودة حاليا لا يوجد بها خزان أكسجين، وهذا سبب معاناة شديدة للأهالي، وخاصة المرضى من تردى الخدمة الطبية بهذه المستشفي وكل عام تصرح الوزارة بأنه سوف يتم افتتاح المستشفي الجديدة هذا العام وهذا لم يحدث.

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وأكدت النائبة إيلاريا سمير، عضو مجلس النواب، فى طلب الإحاطة المقدم للجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، على أن أقرب مستشفى لمدينة رأس غارب تبعد 150 كم عنها وهي مسستشفي الغردقة العام، حيث أن وزارة الإنتاج الحربي، هي التي تم إسناد المشروع لها مؤخرا، وقد قامت بمخاطبة وزارة التخطيط ووزارة الصحة والسكان لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها، حتي يستثنى لشركة الإنتاج الحربي والمشروعات استكمال تنفيذ الاعمال بالمشروع.

هذا ووجه عدد من نواب محافظة قنا، انتقادات إلى وزيرة الصحة، بشأن تأخر إنشاء التأخر فى تجهيز عدد من المستشفيات العامة للمحافظة منها نجع حمادي وأبو تشت، مما سبب حالة من تردي فى الخدمة الطبية المقدمة إلى الأهالي.

ومن جانبها عرض ممثلوا وزارة الصحة الخطة الزمنية المقررة للانتهاء من المستشفي بداية من المباني وحتي التجهيزات.