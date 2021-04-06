مينا عطا يعلن إصابة والدته بفيروس كورونا

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دوت الخليج يرصد تفاصيل إصابة والدة مينا عطا بكورونا، بعدما أعلن المطرب مينا عطا، ليتفاعل معه العديد من نجوم الفن، داعين لها بالشفاء العاجل.

إصابة والدة مينا عطا بفيروس كورونا

نشر مينا عطا تعليقًا عبر خاصية استوري على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، مطالبًا الجمهور بالدعاء لوالدته قائلًا: "أمي إيجابي كورونا.. دعواتكم بالشفاء".

أعمال مينا عطا الأخيرة

طرح مينا عطا أغنيته الجديدة منذ قرابة شهر، والتي تحمل اسم "وقفت الدني" باللهجة اللبنانية، الأغنية من كلمات طارق درويش، ألحان وتوزيع محمد شفيق وإخراج سامي بساط، حيث حققت الأغنية نجاحًا ملحوظًا بوصولها للنصف مليون مشاهدة.

أعمال مينا عطا القادمة

يستعد عطا لطرح دويتو جديد بالتعاون مع المطرب محمد شاهين، وهو تتر مسلسل الكارتون "حلم الفضاء" للنجمة سوسن بدر، المقرر عرضه رمضان المقبل 2021، الدويتو الغنائي من كلمات بلال إمام، ألحان أحمد الناصر وتوزيع شريف منصور.

الجدير بالذكر، أن هناك العديد من نجوم الفن الذين أصيبوا بفيروس كورونا مؤخرًا، بجانب ارتفاع معدل الوفيات من الجانب الفني على مدار الأشهر الماضية، حيث كان من بينهم والدة الاعلامية رضوى الشربيني، وإصابة الموسيقار هاني مهنا بفيروس كورونا بعد ابنته هنادي وزوجها الفنان أحمد خالد صالح.