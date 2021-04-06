ميدو «يفضح» فاروق جعفر:«مين قالك عاوزين مصلحة الزمالك»

/625923/ميدو-يفضح-فاروق-جعفرمين-قالك-عاوزين-مصلحة-الزمالك

واصل أحمد حسام ميدو شن الهجوم على لاعبي الزمالك خلال الفترة الماضية وعلى رأسهم فاروق جعفر لاعب وسط الفارس الأبيض السابق، بسبب تصريحات الأخيرة بعدم الحرص على مصلحة القلعة البيضاء.

وقال ميدو خلال حديثه عبر أحد المنصات الإلكترونية: " تحدثت مع فاروق جعفر ، عن مصلحة الزمالك خلال الفترة وضرورة الوقوف بجانب النادي في اللحظات القادمة، لأنه حتى لو فاز الأهلي في جميع المباريات سيتخطى الأبيض بثلاث نقاط فقط".

وتابع ميدو: " الأمر الذي يدعو لضرورة التعاون والتوحد خلف مصلحة الزمالك لكنه فأجئني بإجابته".

وكشف ميدو أن فاروق جعفر قال له : " ومين قالك أننا عاوزين مصلحة الزمالك" الأمر الذي أصابني بالدهشة وتعجبت كثيرا من حديثه. لكنه تابع حديثه : " أنا بقولك مين قالك أننا عاوزين الزمالك يقف على رجله".

تصريحات فاروق جعفر وميدو

وأختتم ميدو: “ أتمنى التوفيق للزمالك في المباراة القادمة أمام تونجيت وتحقيق الفوز وإنتظار هدية مباراة الترجي و المولودية التي تقام في رادس ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا”.

ميدو يؤكد خلافه مع فاروق جعفر

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، أن القرار الذي اتخذه الرحيل عن نادي بيراميدز كان منذ 10 أيام، وكان ذلك بعدما أعلن عبر حسابة الشخصي”تويتر”.

ورحل العالمي بعد تولي منصبة داخل بيراميدز بعد مرور أسبوع واحد فقط منذ تولي المهمة الفنية والإعلامية داخل نادي بيراميدز.

ومن ناحيه اخري كان أحمد فتحي حزين بعدم المشاركة مع الفريق مما أغضب اللاعب ليتدخل ميدو في الأمر ويرفض فتحي تدخل المستشار الفني، لتحدث أزمة كبرى للغاية داخل الفريق.

ميدو يرحل عن بيراميدز

وانتهت مسيرة ميدو مع بيراميدز بعد 36 يوم تواجد خلالهم على رأس الإدارة الإعلامية للنادي والمستشار الفني.

يذكر أن أحمد حسام ميدو غادر فريق بيراميدز بعد خلافات نشبت مع عدد من لاعبي الفريق السماوي خلال الفترة الماضية. يذكر أن أحمد حسام ميدو غادر فريق بيراميدز بعد خلافات نشبت مع عدد من لاعبي الفريق السماوي خلال الفترة الماضية.