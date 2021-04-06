/625924/مفاجأة-تصدم-ريال-مدريد-قبل-مواجهة-ليفربول

اعلن نادي ريال مدريد اليوم الثلاثاء عن إصابة لاعبه الفرنسي رافاييل فاران نجم دفاعه بفيروس كورونا قبل ساعات من مواجهات ليفربول .

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن اللاعب أجرى الفحوصات صباح اليوم الثلاثاء وثبت إيجابية المسحة الخاصة به.

رافاييل فاران

ونشر النادي بيان له : "نعلن أن لاعبنا في ريال مدريد رافاييل فاران قد ظهرت نتيجة فحص فيروس كورونا الخاص به والذي خضع له صباح اليوم إيجابية".

ويستعد ريال مدريد اليوم لمواجهة ليفربول في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، ويلتقي الفريق بنظيره برشلونة في العاشر من أبريل قبل أن يحل ضيفًا على الريدز في لقاء العودة.

ويعاني ريال مدريد على مستوى الدفاع بالفعل، حيث تعرض سيرخيو راموس للإصابة قبل أيام، ولن يكون متاحا في مواجهة ليفربول.

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وليفربول والتشكيل المتوقع

يدخل فريق ريال مديريد مباراته أمام فريق ليفربول والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتقام المباراة على ملعب "ألفريدو دي استيفانو"

فريق الريدز تأهل لهذا الدور بعد أن فاز في دور ال 16 على فريق أر بي ليبزيج ذهابا وعودة بنتيجة 2-0 لكل مباراة ليصبح مجموع أهداف المبارتين 4 أهدف مقابل لاشئ , بينما تأهل ريال مدريد لهذا الدور بعد فوزه على فريق أتالانتا في ايطاليا 1-0 ثم يعود ويفوز في أسبانيا بنتيجة 3-1

تشكيل ليفربول المتوقع:

حراسة المرمى: أليسون.

تشكيل ليفربول وريال مدريد

خط الدفاع: أرنولد، فيليبس، كاباك، روبرتسون.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، فابينيو، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ماني.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول

قائمة ريال مدريد لمباراته امام فريق ليفربول

في حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي.

محمد صلاح

الدفاع: ميليتاو، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ميندي.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو، أريباس.

الهجوم: بنزيما، أسينسيو، فاسكيز، فينيسيوس، ماريانو، رودريجو.

وكانت اخر مواجهات ريال مدريد أمام فريق إيبار والتي انتهت بنتيجة 2/0، يقع الفريق المركز الثاني في ترتيب الدوري الاسباني برصيد 63 نقطة من أصل 29 مباراة خاضها الفريق، متفوق علية برشلونة برصيد 3نقاط من أصل 29 مباراة خاضها الفريق.