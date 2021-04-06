/625925/ضبط-4-من-أباطرة-الكيف-غسلوا-40-مليون-وتنفيذ-80-ألف-حكم-خلال-يوم-واحد

جهود واسعة وكبيرة قامت بها وزارة الداخلية خلال الـ24 ساعة الماضية ضد الخارجين عن القانون، حيث تم تنفيذ 80 ألف حكم خلال يوم واحد و ضبط 4 من أباطرة الكيف غسلوا 40 مليون جنيه.

175 قضية مخدرات

ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، خلال الـ24 ساعة الماضية، في ضبط 166 قطعة سلاح ناري، و175 قضية مخدرات وتنفيذ 80120 حكم قضائي.

40 مليون جنيه غسيل أموال

كما سحبت الجهات المعنية 7450 رخصة سيارة، لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لذلك في 30 مارس.

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية لاتجارهم في المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع في مختلف البنوك، وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية، حيث قدرت هذه الممتلكات بحوالي 40 مليون جنيه.

ضبط أطنان من الأغذية الفاسدة

حملات رقابية وجهتها الشرطة التموينية، حيث نجحت في ضبط أطنان من الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر قبل شهر رمضان.

استولى على 4 مليون من الدعم

وأسفرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بمحافظة القليوبية لاستيلائه على 4 ملايين جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق المدعم استخراج 82% وبيعها في السوق السوداء .

ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة

ولاحقت وزارة الداخلية غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ونجحت في ضبط 12042 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 11971، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 71 لعدم سداد الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 613 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق، وضبط 153 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 950 شيشة.