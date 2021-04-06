/625926/الزمالك-يوافق-على-رحيل-طارق-حامد-وكارتيرون-يتصدى-لهذا-القرار-تفاصيل

يرغب باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، بعدم رحيل طارق حامد، لاعب خط الوسط، واستمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة، لانه من اللاعيبة المؤثرة في القلعة البيضاء . وتحدث كارتيرون مع إداراة النادي، بضرورة التمسك بطارق حامد، وعدم السماح له بالمغادرة، لأنه من أهم العناصر الأساسية بالتشكيلة البيضاء.

وكشفت تقارير صحفية ،أن باتريس يرفض رحيل طارق حامد ولو على سبيل الإعارة، لأنه لاعب لا يمكن تعويضه.

طارق حامد

في المقابل ، بالرغم من تلقى اللاعب عروض هائلة الفترة الماضية، إلا أنه يرغب في الاستمرار مع الزمالك ولم يكشف عن ععروض او رحيله حتى الأن .

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة تونجت السنغالي يوم السبت المقبل، في منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري بطال إفريقيا. ترتيب مجموعة الزمالك 1- الترجي التونسي في المركز الأول برصيد 10 نقاط. 2- مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط. 3- الزمالك في المركز الثالث برصيد 5 نقاط. 4- تونجيث السنغالي في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

باتريس كارتيرون يذاكر تونجيث طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، من جهازه المعاون تجهيز تقرير كامل عن فريق تونجيث السنغالي، لدراسته جيدا استعدادا للمباراة المصيرية المقرر لها يوم السبت المقبل، أمام تونجيث السنغالي فى ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

باتريس كارتيرون

كما طلب كارتيرون تقريرا عن مباراتي تونجيث أمام المولودية والترجي في الجزائر وتونس لرغبته في معرفة طريقة لعب الفريق السنغالي خارج الديار، والطرق التي يتبعها في صناعة الهجمات وتأمين دفاعاته. ولاكن يظل مصيرالزمالك والبقاء في المجموعة بيد الترجى ويحتاج أبناء القلعة البيضاء تحقيق الفوز على بطل السنغال وخسار المولودية أمام الترجي للتأهل كثاني المجموعة .

نادي الزمالك

إستقالة عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك أعلن عضو اللجنة التنفيذية في نادي الزمالك ،إبراهيم عبد الله، يوم الجمعة، استقالته من منصبه، وذلك قبل مواجهة الفريق ،مولودية الجزائر، ضمن دوري أبطال إفريقيا . وكتب إبراهيم عبد الله عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "اعتذر عن عدم الاستمرار في مهمتي في اللجنة التنفيذية للزمالك الحبيب " .