/625928/بيئة-وطاقة-النواب-توافق-على-قرض-البنك-الدولي-لإعادة-الاعمار-والتنمية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب حسام عوض الله، على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 24 يناير 2021، وذلك في حضور ممثلي وزارة البيئة والصحة والنقل والتعاون الدولي والخارجية والتنمية المحلية.

حسام عوض الله: مصر تعد واجهة أولى للبنك الدولى لإعادة الإعمار

من جانبه أكد النائب حسام عوض الله، رئيس اللجنة أن مصر تعد واجهة أولى للبنك الدولي، لإعادة الإعمار والتنمية على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، ويرجع ذلك للعلاقات المتميزة بين مصر والبنك، والتى انعكست على تعزيز التتمية في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها القطاعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تغيير المناخ وتمكين المرأة.

حسام عوض الله: المشروع الممول يساهم فى القضاء على التلوث فى القاهرة

وقال حسام عوض الله، إن اللجنة تري أن احكام القرض ميسرة، وأن المشروع الممول يساهم في القضاء علي التلوث بالقاهرة الكبري.

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ويهدف مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى ( المشروع ) إلى الحد من انبعاثات الهواء من القطاعات الحيوية ، فضلا عن زيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى .

ويتضمن الاتفاق مادة وحيدة مفادها: " ووفق علي اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 24 يناير 2021.

وفقا للاتفاق ، تتولى وزارة البيئة مسئولية تنفيذ المشروع الذي تتمثل عناصره في تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، الحد من انبعاثات المركبات، تعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، إدارة المشروع ورصده وتقييمه .

وطبقا للاتفاق ، يقدم البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية لجمهورية مصر العربية قرض بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل المشروع ، وذلك بالشروط المالية المحددة وفي مقدمتها فترة السداد وتبلغ 29 سنة وستة أشهر علي 60 قسط نصف سنوي .