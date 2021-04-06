حسام زكي: مشروع "مستقبل مصر" ينهض بالقطاع الزراعي ويجذب الاستثمارات الخارجية

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حسام زكي: القطاع الزراعي شهد طفرة هائلة في عهد الرئيس ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي أشاد النائب حسام زكى، عضو مجلس النواب، بتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، موسم الحصاد الزراعي بمشروع «مستقبل مصر» بالصحراء الغربية، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي شهد طفرة هائلة في عهد الرئيس.

حسام زكى: مستقبل مصر استكمالًا للمشروعات القومية

وأضاف عضو مجلس النواب، حسام زكي، في بيان له، اليوم، إن هذا المشروع يأتي استكمالاً للمشروعات القومية والتنموية العملاقة، التي أطلقها الرئيس السيسي منذ توليه قيادة البلاد، مشيراً إلى أن مصر حققت العديد من الإنجازات وتم تنفيذ المئات من المشروعات القومية ضمن خطة الإصلاح الإقتصادي، ومنها المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف فدان.

حسام زكي: مشروع “مستقبل مصر” يساعد على النهوض بالزراعة

وأشار عضو مجلس النواب، حسام زكى، إلى أن مشروع "مستقبل مصر" يتضمن زراعة مليون فدان مما سيعمل على النهوض بالقطاع الزراعي، لجذب الاستثمارات الخارجية وتنوع المستثمرين داخل مصر، الأمر الذي يُسهم في توفير العملة الصعبة لصالح الاقتصاد القومي للدولة، فضلاً عن توفير الالاف من فرص العمل للشباب وجميع المواطنين.

وكان قد تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، موسم الحصاد الزراعي بمشروع «مستقبل مصر» بالصحراء الغربية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشروع «مستقبل مصر» يقع في نطاق المشروع القومي العملاق «الدلتا الجديدة» لزراعة مليون فدان على امتداد محور روض الفرج/ الضبعة الجديد، وذلك بالقرب من مطاري سفنكس وبرج العرب ومينائي الدخيلة والإسكندرية، مما يساعد على سهولة توصيل مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، ويجعل المشروع مقصداً زراعياً جاذباً للمستثمرين.

ويهدف المشروع إلى تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من خلال إنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية سليمة، فضلاً عن إقامة مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي المكتمل الأركان والمراحل من زراعة المحاصيل وحصادها بأحدث الآليات ثم الفرز والتعبئة والتصنيع، ويوفر مشروع «مستقبل مصر» أكثر من ٢٠٠ ألف فرصة عمل جديدة.