سمية الخشاب تتألق في أحدث ظهور لها وتثير الجدل بفستان شفاف..صور

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دوت الخليج ينشر أحدث صور الفنانة سمية الخشاب التي أثارت الجدل على منصات السوشيال ميديا.

صور سمية الخشاب تثير الجدل بين الجمهور

نشرت الفنانة سمية الخشاب صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، تستعرض من خلالها رشاقتها وخسارة وزنها الزائد، حيث ارتدت فستان مزركش بالورود شفاف.

علقت سمية على الصور قائلة: "عاشقة للطبيعة بكل تفاصيلها”، وأعتمدت سمية على الشعر المموج والمكياج الترابي الهادىء.

آخر أعمال سمية الخشاب

تشارك سمية الخشاب في مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، ومن وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.

خلافات سمية الخشاب وأحمد سعد

نشبت العديد من الخلافات بين الفنانة سمية الخشاب والفنان أحمد سعد، لتنهي المحكمة تلك المشاكل وتحكم لصالح الفنانة سمية الخشاب في الدعوى المقامة منها ضد طليقها الفنان أحمد سعد للحصول على مؤخر الصداق.

وألزمت المحكمة المدعي عليه بسداد مبلغ 500 ألف جنيه مؤخر الصداق مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة في الدعوى التي حملت رقم 2241 لسنة 2019 أسرة سيدي جابر.

وقدم عماد لطفي، محامي الفنانة سمية الخشاب خلال التحقيقات مستندات تفيد عدم حصول موكلته على مؤخر الصداق الخاص بها وقدره 500 ألف جنيه خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد، وتضمنت مستندات القضية عقد الزواج الشرعي المؤرخ في 20 أكتوبر 2017، قبل أن يقوم بتطليقها بتاريخ في 30 مارس 2019 طلقة أولى رجعية وانقضت عدتها، وطلب محامي الفنانة سمية الخشاب إلزام المدعى عليه الفنان أحمد سعد، بسداد قيمة المؤخر الموثق بالقسيمة، وقدره 500 ألف جنيه، وقدم لهيئة المحكمة الأوراق التي تفيد بعدم حصولها على المؤخر المتفق عليه.