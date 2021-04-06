/625933/الاهلي-ينعى-المستشار-القانوني-للنادي--الأحمر

نعى محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى ، وأعضاء مجلس الإدارة، ببالغ الحزن والأسى؛ حلمي عبد الرازق، المستشار القانوني للنادي، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

ترتيب مجموعة الأهلى بعد الفوز على المريخ

وحقق الأهلي التعادل أمام المريخ السوداني، ودخل المارد الأحمر مباراة المريخ السوداني بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف . خط الوسط: آليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - جونيور أجايي. خط الهجوم: محمد شريف - مروان محسن.

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراته أمام المريخ السوداني بهدفين مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الطرفين بملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم ، في إطار الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات من رابطة دوري أبطال أفريقيا.

تعادل الأهلي والمريخ في دوري الأبطال

تأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع المريخ، ليصل إلى النقطة الثامنة.

وحسم الأهلي رسميا المركز الثاني بمجموعته في دوري أبطال أفريقيا وتأهل رفقة سيمبا التنزاني صاحب الصدارة إلى الدور ربع النهائي.

ترتيب مجموعة الاهلي في دوري الأبطال

سيمبا التنزاني يتصدر المجموعة بمجموع 13 نقطة وبالتالى ضمن التأهل كأول مجموعة .

يليه في المركز الثانى الأهلي بمجموع 8 نقاط ، وضمن التأهل كثانى المجموعة .

فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثالث بمجموع 4 نقاط ، وبالتالى ودع دوري أبطال أفريقيا.

واخيرا المريخ السوداني ، نقطتين ، في المركز الرابع، وودع البطولة .

وحسمت خمس فرق خلال الجولات الخمسة الماضية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، التأهل للدور القادم من دوري أبطال إفريقيا حتى الآن، وهم الاهلي والترجي و صند دوانز وسيمبا والوداد المغربي، فيما تبقى حسم المراكز الثلاثة الأخرى للجولة السادسة و الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.