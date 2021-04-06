/625934/مؤتمر-صحفي-لرئيس-الحكومة-الليبية-ونظيره-الإيطالي-في-طرابلس

بعد وصول رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الليبية طرابلس،و في أول زيارة رسمية له إلى الخارج منذ توليه منصب رئاسة الحكومة، انعقد المؤتمر الصحفي بينه وبين حكومة الوحدة الوطنية الليبية حيث تناول الترفان عدة موضوعات سياسية واقتصادية ،وبحث الطرفان خلال المؤتمر في عدد من الملفات الهامة،و على رأسها مستجدات الشأن السياسي، والهجرة غير الشرعية، وملف الأمن، وتقوية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين،وقال دارجي عبر المؤتمر أن لدينا فرصة تاريخية لتقوية العلاقات الليبية الإيطالية.

وأعلنت الدبيبة أننا اتفقنا على تعزيز التعاون مع ايطاليا.

وأضاف رئيس الحكومة الايطالية أن هناك فرصة لاعادة بناء الصداقة الليبية الإيطالية،واضاف ايضاً إلى أنه يجب الحفاظ على وقف اطلاق النار في ليبيا.

وتناقش رئيس الوزراء الإيطالي مع حكومة الوحدة، حول اتفاقات للاتجار بالبشر وتهريبهم من ليبيا.

وسبق هذه الجولة، حضور دي مايو إلى طرابلس في زيارة غير معلنة، تعد الأولى لأحد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بعد تشكيل السلطة الجديدة في ليبيا.