/625934/مؤتمر-صحفي-لرئيس-الحكومة-الليبية-ونظيره-الإيطالي-في-طرابلس
بعد وصول رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الليبية طرابلس،و في أول زيارة رسمية له إلى الخارج منذ توليه منصب رئاسة الحكومة، انعقد المؤتمر الصحفي بينه وبين حكومة الوحدة الوطنية الليبية حيث تناول الترفان عدة موضوعات سياسية واقتصادية ،وبحث الطرفان خلال المؤتمر في عدد من الملفات الهامة،و على رأسها مستجدات الشأن السياسي، والهجرة غير الشرعية، وملف الأمن، وتقوية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين،وقال دارجي عبر المؤتمر أن لدينا فرصة تاريخية لتقوية العلاقات الليبية الإيطالية.
وأعلنت الدبيبة أننا اتفقنا على تعزيز التعاون مع ايطاليا.
وأضاف رئيس الحكومة الايطالية أن هناك فرصة لاعادة بناء الصداقة الليبية الإيطالية،واضاف ايضاً إلى أنه يجب الحفاظ على وقف اطلاق النار في ليبيا.
وتناقش رئيس الوزراء الإيطالي مع حكومة الوحدة، حول اتفاقات للاتجار بالبشر وتهريبهم من ليبيا.
وسبق هذه الجولة، حضور دي مايو إلى طرابلس في زيارة غير معلنة، تعد الأولى لأحد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بعد تشكيل السلطة الجديدة في ليبيا.
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