صور.. السيسى يدعو لزيادة الاستثمارات بمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى تابع عملية الحصاد الموسمى للمحاصيل الزراعية المختلفة بمشروع "مستقبل مصر"، والتى تتم وفق أحدث الوسائل الزراعية التكنولوجية الحديثة.

كما التقى الرئيس بعدد من رؤساء الشركات الزراعية المتخصصة المشتركة فى المشروع، إذ اطلع على تطورات الموقف التنفيذى والاقتراحات المختلفة لتطوير الإنتاج، داعيا لزيادة استثماراتهم فى المشروع وموجها بتذليل أية عقبات قد تطرأ فى هذا الصدد، وذلك من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية وزيادة الانتاج الزراعى لمشروع "مستقبل مصر" بالنظر إلى رقعته الجغرافية الشاسعة.

كما التقى الرئيس بعدد من الإعلاميين فى موقع مشروع "مستقبل مصر"، إذ دار نقاش أوضح خلاله الرئيس القيمة المضافة التى يمثلها هذا المشروع فى مجال المشروعات القومية، والذى يستهدف زيادة الرقعة الزراعية فى مصر وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير فرص العمل فى تخصصات متنوعة، وهو الأمر الذى سكون له انعكاسات إيجابية واسعة على مسار تحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة ومستقبل أفضل لأبناء الشعب المصرى.

ويقع مشروع "مستقبل مصر" فى نطاق المشروع العملاق "الدلتا الجديدة"، على امتداد محور روض الفرج/ الضبعة الجديد، وذلك بالقرب من مطارى سفنكس وبرج العرب ومينائى الدخيلة والإسكندرية، مما يساعد على سهولة توصيل مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، ويجعل المشروع مقصدا زراعيا جاذبا للمستثمرين، إذ يهدف إلى تنمية منطقة الساحل الشمالى الغربى من خلال إنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية سليمة، فضلاً عن إقامة مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعى المكتمل الأركان والمراحل من زراعة المحاصيل وحصادها بأحدث الآليات ثم الفرز والتعبئة والتصنيع، ويوفر مشروع "مستقبل مصر" مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة.

كما يهدف المشروع إلى سد الفجوة الزراعية على المستوى المحلى لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج، وذلك من خلال زراعة 500 ألف فدان، إذ تم استصلاح حوالى 200 ألف فدان فى المرحلة الأولى من المشروع، وجار استصلاح المراحل الأخرى بمساحة 300 ألف فدان، وسيعتمد المشروع فى توفير الموارد المائية على المحطات التى تم إقامتها لمعالجة مياه الصرف الزراعى، كما تم الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية الخاصة به والتى تشمل تمهيد الطرق الداخلية بإجمالى طول حوالى 500 كم، وحفر آبار المياه الجوفية، وإنشاء محطتين للكهرباء بقدرة 350 ميجاوات وشبكة كهرباء داخلية بطول 200 كم، ومخازن مستلزمات الإنتاج ومبانى إدارية وسكنية.