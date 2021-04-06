توجيه جديد من محافظ القاهرة بشأن الإجراءات الاحترازية فى رمضان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقدته المحافظة عبر تقنية الفيديو كنفرانس.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان لحماية صحة وسلامة المواطنين خصوصًا فيما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة فى أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعى وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهى المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كل المستلزمات المستخدمة فى المخالفة.

ووجه محافظ القاهرة، خلال الاجتماع، رؤساء الأحياء ومديرى مديريات الخدمات برفع درجة الاستعداد لإستقبال شهر رمضان، مطالبًا بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى للمرور على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة توافر السلع التموينية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة اللحوم والدواجن والأرز والمستلزمات الرمضانية.

كما أكد محافظ القاهرة على متابعة إلتزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية للمنشآت اعتبارًا من 17 أبريل 2021، مع التأكيد على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ووجه محافظ القاهرة برفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أى طارئ خصوصًا فى المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحى والصحة، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات خصوصًا حول المساجد التى ستقام بها صلاة التراويح والطرق المؤدية إليها.