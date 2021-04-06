وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول التعاون مع مركز البحوث الأمريكى

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات حول اللقاء الذى جرى مؤخرًا مع الدكتورة لويز برتينى مدير مركز البحوث الأمريكى، ونائبتها مارى صادق.





أكد التقرير عمق العلاقات المصرية الأمريكية، والشراكة الراسخة بين البلدين، وما تشهده من ازدهار خلال الفترة الحالية، خصوصًا فى المجالات التعليمية والثقافية، والتبادل الأكاديمى، والتدريب، وما يربط البلدين من علاقات صداقة تاريخية وممتدة. وأوضح التقرير أهم ما دار خلال اللقاء حول أنشطة مركز البحوث الأمريكى المختلفة، والتى تتضمن مشروعات الحفاظ على الآثار، والتدريب فى مختلف المجالات، والمنح الدراسية، وبرنامج تعليم اللغة العربية الصيفى، والبعثات البحثية، ومشروعات الترميم والصيانة التى يمولها صندوق هبات الآثار (AEF)، بالإضافة إلى برنامج الإصدارات والمطبوعات، وبرنامج المحاضرات، والرحلات الثقافية، مشيرًا إلى رغبة الجانبين فى توطيد أوجه التعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومركز البحوث الأمريكى. كما تم خلال اللقاء استعراض المنح التى يقوم المركز بتقديمها لأعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة بمختلف الجامعات الحكومية ومراكز البحث العلمى بمصر.

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