مؤتمر «حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة» بـ المصرى للفكر والدراسات

جدة - نرمين السيد - واتخذ المركــز المصـرى مــن أجندة اليوم العالمى لحقــوق الإنســان إطــارًا عامًا بهـدف مناقشـتها خـلال جلسـات المؤتمـر، والوصـول إلى توصيـات علـى المستويين الفكـرى والعملـى.

وصرح الدكتور خالد عكاشة مدير عام المركز: "إن قضيـة حقـوق الإنسان مسـألة تشـاركية، لذا حـرص المركـز علـى أن تحمـل المشـاركة بالمؤتمـر تمثيلًا أكثـر تنوعـًا يضـم ممثلين عن الحكومــة المصريــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع الأهلــى وفئــات المتطوعيــن والمجالــس القوميــة ومنظمــات حقــوق الإنسان، إلى جانب المنظمــات الدوليــة التى ستمثل بشكل ملحوظ فى المؤتمر".

ومن المنتظر أن يتطرق المشاركون فى المؤتمر إلى جوانب عديدة تخص أوضاع حقوق الإنسان فى الداخل المصرى والعالم.

يفتتح المؤتمر الدكتور خالد عكاشة، المدير العام للمركز المصرى، وتُلقى كلمتان افتتاحيتان؛ الأولى تقدمها معالى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والأخرى تلقيها معالى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ويشارك أيضًا فى الجلسة الافتتاحية الدكتور ياسر عبد العزيز عضو وممثل المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وتشمل المشاركات رفيعة المستوى وزراء الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعى، ورئيسة المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وأيضًا ممثلين عن منظمات "الصحة العالمية" و"المنظمة الدولية للهجرة" و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر" و"هيئة إنقاذ الطفولة"، وعددًا من منظمات المجتمع المدنى.

وتتناول الجلسة الأولى، التى تأتى تحت عنوان "الهدف هو الإنسان.. حقوق الإنسان فى ظل الجائحة"، محورين رئيسين، هما: تعزيز الحق فى الصحة لا سيما مع نقاط الضعف الضخمة التى كشفت عنها جائحة كورونا، مع تأكيد ضرورة وضع هذا الحق على رأس أولويات كل الدول، بجانب الحديث عن عدالة توزيع اللقاحات.

فيما يرتبط الآخر بمناهضة التمييز والعنصرية التى كشفت عنها الجائحة، وبالأخص التى وقعت ضد الفئات الأكثر عرضة للخطر كالمرأة واللاجئين والمهاجرين، مع التركيز على السبل والأدوات العملية لمناهضة هذا الأمر فى سبيل بناء عالم أفضل ما بعد الجائحة.

ويتحدث خلال هذه الجلسة معالى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وتتناول محور "أين يقع الحق فى الصحة داخل منظومة حقوق الإنسان". بينما تتناول الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، محور "الجائحة وتهديد الحق فى الحياة". فيما يتوقف السيد جيروم فونتانا، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، أمام أحد المحاور المهمة وهو ضمان الحصول العادل على لقاح (كوفيد-19).

كما تشارك فى الجلسة الأولى الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، مجيبة عن تساؤل: هل عانت المرأة تداعيات سلبية إضافية جراء الجائحة؟ بينما يتحدث "لوران دى بوك"، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، عن "المعاناة المزدوجة" للاجئين والمهاجرين.

فيما يتطرق د. صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى النظرة المغايرة والمدخل الجديد لحقوق الإنسان فى عالم ما بعد الجائحة.. وأخيرًا يختم الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصرى، الجلسة بالحديث عن الحريات وملامح عالم ما بعد الجائحة، ويدير الجلسة الدكتور محمد إبراهيم الدويرى، نائب المدير العام للمركز المصرى.

وتحمل الجلسة الثانية عنوان "إشكاليات المساواة وتحفيز جهود التنمية المستدامة"، وتبحث فى تأثيــر غيــاب المســاواة والتفاوتــات فــى الحقــوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيــة، لا ســيما فــى مجالى التعليــم والرقمنـة، فـى تعميـق التداعيـات السـلبية لجائحـة كورونـا، وكيفية مواجهـة هـذا الأمر لبنـاء عالـم أفضـل مـا بعـد الجائحة. وفـى هـذا السـياق، سـتركز الجلسـة علـى مدخـل التنميـة المسـتدامة ودورهـا فـى تعزيـز حقـوق الإنسان وبنـاء عالـم أفضـل مـا بعـد كورونـا، كونهـا تراعـى حقـوق الأجيال الحاليـة والمسـتقبلية، والأبعاد البيئيـة.

ويستهل الحديث فى الجلسة الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، متناولًا التساؤل: كيف تضرر الحق فى التعليم جراء الجائحة؟؛ ويناقش الدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام (بصيرة)، التحول نحو الرقمنة، بينما يركز عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على إشكاليات المساواة وملامح العقد الاجتماعى الجديد. كما يتناول النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المدخل والبعد التنموى.

فى حين يبلور السيد تامر كيرلس، المدير الإقليمى لهيئة إنقاذ الطفولة، قضية حماية ودعم الأطفال فى المناطق الفقيرة والمهمشة.. وأخيرًا يختم الدكتور خالد حبيب، خبير التنمية البشرية والتخطيط، الجلسة بالحديث عن توظيف القوة الناعمة فى مواجهة المرض. ويدير الجلسة الدكتور جمال عبد الجواد عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصرى.

وأخيرًا تتنـاول الجلسـة الثالثة، التى تأتى تحت عنوان "بناء عالم ما بعد الجائحة.. التضامن حجر الأساس"، تعزيـز المشـاركة والتضامـن، سـواء فـى مواجهـة الجائحـة حاليـًا أو فـى بنـاء عالـم أفضـل مـا بعـد الجائحـة، مـن خـلال التركيـز علـى البعديـن الخارجى والداخلى، مــع التركيــز علــى الجهــود المصريــة فــى هــذا الصــدد، لا سيما الجهود التــى قــام بهــا المجتمــع المدنــى، سـواء بشـكل منفـرد أو بالتعـاون مـع الحكومة.

تستهل الحديث بالجلسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، حول جهود التضامن محليًا وعالميًا فى مواجهة الجائحة، وأيضًا فى بناء عالم أفضل ما بعد الجائحة.. ثم ينتقل الحديث إلى ممثلين عن مجموعة من منظمات المجتمع المدنى المشاركة فى تنظيم حملات إبان فترة انتشار الجائحة والتى وفرت مساهمات ملموسة للحد من التداعيات السلبية للوباء على الأصعدة المختلفة.

ويختتم الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصرى، محاور الجلسة مبلورًا دور وملامح العمل الأهلى فى عالم ما بعد الجائحة، وتدير الجلسة الدكتورة نهى بكر، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصرى.