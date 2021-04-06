محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لشهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وجه خالد عبد العال محافظ القاهرة برفع درجة الاستعداد وتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم لمواجهة كورونا خلال رمضان المعظم، لحماية صحة المواطنين خصوصا فيما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة فى أماكن التجمعات، والمتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعى وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.





وهنأ عبد العال خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، لاجتماع المجلس التنفيذى الذى عقدته المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس - المواطنين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، داعيًا الله أن يعيده على الجميع بالخير والأمان وأن يحفظ مصر وشعبها.

وأكد ضرورة التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهى المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة فى المخالفة.

ووجه رؤساء الأحياء ومديرى مديريات الخدمات برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان، مطالبًا بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى للمرور على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة، للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية.

وأكدت ضرورة متابعة توافر السلع التموينية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خصوصا اللحوم والدواجن والأرز والمستلزمات الرمضانية، مشددًا على متابعة التزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية للمنشآت اعتبارًا من 17 أبريل الجارى مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ووجه برفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أى طارئ خصوصا بالمرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحى والصحة، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات خصوصا حول المساجد التى ستقام بها صلاة التراويح والطرق المؤدية إليها.