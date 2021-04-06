مفتى الجمهورية: استطلاع هلال شهر رمضان فى احتفالية كبرى الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - وأوضح المفتى خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، أنه سيتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال بقدوم الشهر الكريم على التليفزيون المصرى فى احتفالية كبرى وكذلك فى بث مباشر على صفحة دار الإفتاء المصرية على "فيس بوك"، وذلك عقب صلاة المغرب.

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