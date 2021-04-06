8 ركعات لمدة نصف ساعة.. الأزهر يعلن ضوابط صلاة التراويح

جدة - نرمين السيد - كما وجه الإمام الطيب، بتطبيق ما اتخذ مؤخرا بشأن تحديد وقت صلاة التراويح بنصف ساعة، وتطبيق ذلك على الجامع الأزهر الشريف، بالإضافة لتطبيق الإجراءات المعلنة لضوابط الصلاة فى شهر رمضان المبارك.

وأوضح الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهرى، أن صلاة التراويح ستكون ثمانى ركعات هذا العام عملا بما تم فى العام الماضى مع اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية، كما يجرى الترتيب، لإقامة حلقات علمية وملتقيات فكرية سيتم بثها على صفحة الجامع الأزهر الشريف.

ومن ضمن الفعاليات التى يقدمها الجامع للجمهور طوال شهر رمضان: الدروس العلمية، التى يقوم بها أعضاء هيئة كبار العلماء يعاونهم على ذلك أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، كما تتضمن الخطة الدعوية الملتقيات الفكرية، يقوم بها أساتذة من جامعة الأزهر، وأعضاء مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وعدد من الباحثين بالجامع الأزهر، وذلك عن طريق البث على صفحة الجامع الأزهر الشريف بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".