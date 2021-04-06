مصر للطيران تسير غدا 51 رحلة جوية على متنها 4284 راكبا

تسير مصر للطيران غداً الأربعاء 51 رحلة جوية بمعدل 34 رحلة دولية إلى كل من واشنطن، بغداد، لاجوس، أكرا، لندن، نيويورك، باريس، روما، إسطنبول، امستردام، عمان،دبي، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، مسقط، أديس أبابا، أبوظبي، و13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر و أسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4284 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولة جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، منخلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.