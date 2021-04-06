وزير التنمية المحلية يوجه بسرعة حل مشكلتين بمنطقة تقسيم عمر بن...

في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالاهتمام بشكاوي المواطنين وسرعة الإستجابة لها وحلها علي الفور والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم بكل المحافظات بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة من الإدارة المحلية ... استجابت وزارة التنمية المحلية لشكوي احد المواطنين المقدمة لغلق مصنع قماش داخل عقار رقم 77 في شارع محمد ابراهيم بمنطقة تقسيم عمر بن الخطاب بالقاهرة ، وايضاً شكوي تتعلق بالعقار رقم 78 في نفس الشارع حيث تم تحويل بدرومه إلي محل طباعة ويستخدم مياه بكميات غزيرة وهائلة الأمر الذي يهدد أمن وحياة السكان داخلها وفي الشارع بشكل عام .

حيث وجه اللواء محمود شعراوي بسرعة الاستجابة والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة ومع رئيس حي السلام بالمحافظة للقيام بحملة علي العقاريين محل الشكوي حيث تم التأكد من صحة الشكوي ومخالفتهما للتراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومن بينهما تشميع الموقعين وغلقهما وذلك حفاظاً علي صحة وأمن المواطنين.