القوي العاملة : تعيين 5443 شاباً .. وصرف2.4 مليون جنيه منحاً للرعاية...

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 5443 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 38 من الهمم والعزيمة من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 752 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة .

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر فبراير الماضي - إلى أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تم تسجيل 16 عاملاً جديداً ، كما تم صرف منحاً للرعاية الإجتماعية والصحة لتلك الفئة بلغت مليونان و 416 ألفاً و 500 جنيه لـ 4833 عاملاً منحة المولد النبوي الشريف .

وقال : إن المديرية قامت باستخراج 1848 شهادة قياس مستوى مهارة ، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 373 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 227 محضر سلامة و 75 حالة غلق إداري ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1170 منشأة، وأسفر عن تحرير 211 محضراً ، فضلاً عن التفتيش على 324 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير محضران لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، كما تم فض إضرابات وإعتصامات عمالية منشأتين لـ 205 عمال .

أما في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، أوضح أن المديرية قامت بالتفتيش على 11 شركة ، وإعتماد 177 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 311 تفويض ووكالة لشركات بها 434 فرصة عمل .

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام 4 تراخيص عمل لأجنبي من العاملين فى نطاق المحافظة ، وتجديد 5 تراخيص لآخرين ، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون.