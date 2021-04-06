/625935/قناة-النهار-تحقق-في-واقعة-تسجيل-صوتي-لـ-ميدو-واتجاه-لإيقاف-برنامج-أوضة-اللبس-مؤقتا

خاص لـ دوت الخليج...

يأتي هذا القرار المرتقب بسبب حديث ميدو عبر تطبيق "كلوب هاوس" بأن مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق كان يستخدمة من أجل الضغط على لاعبي الزمالك عبر برنامجة، للتجديد وتواجد ضغط جماهيري على اللاعبين.

وعلم موقع دوت الخليج أن هناك تحقيقات في هذه الواقعة من جانب إدارة قناة النهار والمجلس الأعلى للإعلام، بسبب ما بدر من ميدو بإستخدام البرنامج لأغراض شخصية، وهو ما أغضب المسئولين.

وقال ميدو خلال التسجيل الصوتي أنه كان يضغط على أشرف بن شرقي لاعب الزمالك بالإتفاق مع مرتضى منصور، وأيضا اللاعب يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق من أجل وضع الضغط الجماهيري عليه بسبب عدم التوقيع سريعا.

ومن الممكن أن يتم إيقاف ميدو خلال الساعات أو الأيام القادمة للتحقيق معه في ما حدث وأتخاذ الإجراءات اللازمة.