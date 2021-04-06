موعد شم النسيم 2021.. كم من رمضان؟

في حدث نادر، ربما لا يحدث إلا كل عشرات السنوات، توافق شم النسيم لهذا العام 2021، مع قدوم شهر رمضان المبارك.

ومن المتوقع، بحسب خبراء الفلك، أن يكون أول أيام شهر رمضان المبارك 2021 فى يوم الثلاثاء 13 أبريل الجاري، بينما سيكون عيد شم النسيم فى اليوم الثالث من شهر مايو المقبل والذي يوافق اليوم الواحد والعشرين من شهر رمضان.

ويلي عيد شم النسيم، اليوم التالي لعيد القيامة المجيد الذي يحتفل به المسيحيون، ويكون عيد شم النسيم إجازة رسمية لجموع المصريين نظرا لأنه عيد فرعوني.

ويذكر أن مجلس الوزارء، كان قد أقر ترحيل الإجازات والعطلات الرسمية إلى يوم الخميس من كل أسبوع لضمها للعطلة الأسبوعية وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، لذا من المتوقع أن يتم ترحيل إجازة "اثنين شم النسيم" الموافق 3 مايو لتكون فى 6 مايو المقبل الذي يوافق يوم الخميس.

الغريب لهذا العام، أن المصريون اعتادوا تناول الملوحة (فسيخ ورنجة) خلال أعياد شم النسيم، لكن مع توافقه مع شهر رمضان قد تختفي هذه العادة هذا العام.