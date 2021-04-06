/625939/محافظ-بورسعيد-المشروعات-المنفذة-إعجاز-لا-ينكره-الا-جاحد

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد، إن ما تم فى مجال الإسكان بالمحافظة إعجاز لا ينكره إلا جاحد، موضحا:” الدولة تحملت مسؤلية قانونية و مجتمعية في تخصيص الأراضي بالتعاون مع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ورئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي.

محافظ بورسعيد: 109 مليون جنيه حصيلة الإنفاق على الوحدات السكنية

وقال محافظ بورسعيد، عادل الغضبان، إنه خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، تم إنفاق ١٠٩ مليون جنيه في الوحدات السكنية التابعة لإسكان التعاونيات.

محافظ بورسعيد:

و أشار محافظ بورسعيد إلى أن الطلبات التي قدمت في مجال الإسكان، تم الاستجابة لها، مؤكدا على أن هذا حق من حقوق الدولة المصرية على المواطن، مضيفًا:” التعاون بين المواطن والدولة يعبر عن حجم الإنجاز الذي تم على أرض الواقع و لذلك نوجه الشكر للدولة المصرية.

أحمد السجينى يؤكد على التعاون البناء بين الحكومة والبرلمان

و شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، تأكيدات على التعاون البناء بين الحكومة والبرلمان، وذلك فى ضوء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصه لنواب محافظة بورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حيث أكد النائب أحمد السجيني، حرص المحافظ على الحضور ومناقشة طلبات إحاطة النواب، مشيرًا إلي أن المحافظ حريص جدا على حضور مناقشات موضوعية من النواب.

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وأشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدور المحافظ فى الحرص على إثراء العلاقة بين السلطه التنفيذية والسلطة التشريعية، فيما أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن هدفنا واحد كسلطة تنفيذية وتشريعية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي تعارض فى المهام الموكلة لمجلس النواب أو محافظة بورسعيد أو الجهات التنفيذية في الدولة لأن الجميع يعمل لصالح مصر.

هذا وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد شهدت مناقشات عدد من طلبات الإحاطة للنواب، أحمد فرغلي، وأمل عصفور، ومحمود حسين، وحسن عمار، بشأن قيام محافظة بورسعيد بإصدار قرار إلغاء تخصيص قطعتي أرض بشارع أسوان، وأرض البترول، والسابق تخصيصهما عام 2017 لصالح مشروع الاسكان التعاوني ببورسعيد للمتقدمين من عام 2013، بدعوى أنها توجيهات رئاسية.

هذا وأكد الدكتور وزير الإسكان، أن تلك التوجيهات لا تشمل ما قبل عام 2019، والشروع في بناء مدرسة دولية على القطعتين، بالرغم من عدم صدور قرار المجلس التنفيذي بالمحافظة، كما تناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من السيد النائب أحمد فرغلي، بشأن عدم تركيب خطوط الهاتف الألرضي بمساكن محمد مهران – جنوب محافظة بورسعيد – إسكان اجتماعي، وذلك بسبب عدم قيام المحافظة بسداد الرسوم المقررة عليها للشر كة المصرية للاتصالات.

وطلب الإحاطة الآخر خاص لقرار الصادر من حي غرب بورسعيد، بوقف تراخيص أعمال البناء بقطعة الارض المخصصة إلي إحدى الشركات السياحية بقرية الديبة، وذلك لحين سداد الشركة مقابل التحسين، على الرغم من أن إدارة الفتوى بوزارة التنمية المحلية أقرت عدم أحقية المحافظة في تحصيل مقابل التحسين، حيث إن الشركة حصلت على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بزيادة أعمال الانشاءات.