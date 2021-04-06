/625941/مسلسل-موسى-في ورطة-مع-جمعيات-الرفق-بالحيوان

انطلق منذ أيام البرومو الرسمي لمسلسل موسى الذي ينتظره العديد من الجماهير، إلا أن البرومو الخاص بالمسلسل أظهر جانب من التعديات على حقوق الحيوان.

دوت الخليج يرصد المشاهد التي جعلت مسلسل موسى في مأزق، حيث أثار المسلسل حالة من الجدل بين جمعيات الرفق بالحيوان بسبب مشهدين تم عرضهم في البرومو.

مسلسل موسى 2021 يثير الجدل بين الجمهور

جاء المشهد الأول الذي هاجمته جمعيات الرفق بالحيوان أثناء ذبح خروف دون الالتزام بشروط وضوابط الذبح، وهي الشروط التي تتوافق مع رؤية جمعيات الرفق بالحيوان، والأطباء النفسيين للأطفال، فمشهد الذبح نفسه يكسر قاعدة حماية الطفل من رؤية عملية التضحية والتي قد تسبب له مشاكل نفسية مستقبلًا.

أما المشهد التانى هو قتل الحصان، حيث ظهر الفنان رياض الخولي في البرومو أثناء قتله لحصان إنتقامًا منه، قائلًا: "فرسة خاينة تستاهل الموت"، لتخرج الرصاصة من سلاحه فيقع الحصان أرضًا على الفور.

بيان من جمعية الرفق بالحيوان

أثار هذا المشهد العنيف إستياء المهتمين بشئون الحيوان، وأصدرت جمعية الرفق بالحيوان بيانًا تعبر عن إستيائها جاء فيه: "نطالب بتوضيح عاجل من الشركه المنتجة: في برومو مسلسل موسي يظهر أحد نجوم العمل وهو يتهم الحصان قائلا "أنت خاين لازم تموت' وتم إكمال المشهد بإطلاق عيار ناري تجاه الحصان كما هو واضح.. وفي ذات اللحظه يندفع الحصان للخلف بقوه ويسقط بشكل قاسي على الأرض أيا كان طبيعه المشهد ايه الهدف منه في مجتمع يعاني من الأساس من العنف تجاه المخلوقات الضعيفة".

وأضاف البيان: "برغم أنه غير مفهوم ما نوع الخيانة التي من الممكن أن يقوم بها ذلك الكائن الجميل وإنها جمله تقع تحت بند الشو لإظهار جحود الشخصية، إلا أن تطبيقها تجاه حيوان هو أمر خاطئ تمامًا ورسالة عنف غير مبرره، ذلك المشهد حقيقي له تأثير سلبي على نفوس الاطفال هنشوف صداه خلال الأيام القادمة حقيقي مشهد مؤلم ليس له أي قيمه إلا نشر العنف كالمعتاد من أعمال نجم المسلسل نتمني حذف ذلك المشهد من العمل الفني الذي يجب أن تكون له رساله نحو نشر السلم والتآلف مع مخلوقات الله وليس نشر العنف".

وأختتم البيان : "نتمني وجود رد من الشركه المنتجه وسنتابع خلال الأيام القادمة رد فعل الشركه آملين في رد يحترم حقوق مخلوقات الله وأيا كان طبيعة المشهد في العمل الفني تكون رسالته نحو السلم وليس الاستقواء علي مخلوقات الله".

الجدير بالذكر، أن مسلسل موسى من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، سيد رجب، عبير صبري، رياض الخولي، هبة مجدي، عارفة عبدالرسول، تارا عماد، صبري فواز، حمدي الوزير، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.