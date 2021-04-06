/625942/مستشار-وزيرة-البيئة-تزويد-القاهرة-بـ100-أتوبيس-يعمل-بالكهرباء-لمقاومة-التلوث

أكد الدكتور تامر أبو غرارة، مستشار وزيرة البيئة للتعاون الدولي،على خطط الحكومة لتقليل تلوث الهواء لاسيما القاهرة الكبرى في ضوء توجهات القيادة السياسة، مشيراً إلي أنه سيتم تزويد القاهرة الكبري بـ 100 أتوبيس يعمل بالكهرباء وتوفير البنية التحتية الخاصة بها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى، والموقع بتاريخ 24 يناير 2021، وذلك فى حضور ممثلي وزارة البيئة والصحة والنقل والتعاون الدولي والخارجية والتنمية المحلية.

تأثير التلوث على الناتج المحلي

وقال أبو غرارة، إن الدراسات أشارت إلي تأثيرات التلوث علي الناتج المحلي والنفقات المتعلقة بالصحة العامة، وبدراسة الأمر وجدنا أن أكثر المسببات في ارتفاع نسبه التلوث بالقاهرة الكبري، يتمثل في الحرق المكشوف للمخلفات، وووسائل النقل العام، لذا كان الهدف الخروج بتصميم لمشروع يحقق أكبر استفادة ممكنه، وتم الجلوس عدة مرات في هذا الصدد مع البنك الدولي وكذا الوزارات المعنية، والشركاء المعنين المباشرين وغير المباشرين.

وأضاف أبو غرارة، إلي أنه انطلاقا من الاتفاق، فأن وزارة البيئة تتولى مسئولية تنفيذ المشروع الذى تتمثل عناصره في 5 نقاط رئيسية، هي تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، الحد من انبعاثات المركبات، تعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وإدارة المشروع ورصده وتقييمه.

وتابع مستشار وزيرة البيئة للتعاون الدولي، أنه علي سبيل المثال فيما يتعلق بالشق المتعلق بتحسين جودة الهواء، سنصل فيه إلي أن كل مواطني القاهرة الكبري سيكون لديهم القدرة من خلال المنظومة المتكاملة التي سيجري إعدادها، الوقوف علي نسبة التلوث بشكل يومي، قائلاً : لو هناك أبن لديه حساسية سيكون عارف كيف سيتعامل بشكل يومي مما يقلل الأضرار الصحية.

وأشار تامر أبو غرارة إلي انعكاسات الاتفاق في تحقيق مدينة العاشر من رمضان المتعلقة بإدارة النفايات، وما يرتبط بها من بنية تحتية، وسيتم إشراك المجتمع المدني والمرأه.