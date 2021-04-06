/625943/تصريحات-نارية-من-خالد-الغندور-عن-تواجد-أهلاوي-داخل-لجنة-الزمالك-القادمة

أكد خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، ومسئول داخل القناة الرسمية للنادي الأبيض، على رفضه التام لتواجد أي شخص ينتمي للأهلي داخل الزمالك، مشددا على تصديه لكل تلك الأخبار وأنه لن يقبل بذلك لأنه شئ غير منطقي أن يحدث ذلك.

وقال الغندور خلال فيديو قام ببثه عبر الحساب الشخصي للاعب الزمالك السابق على موقع التواصل الإجتمعي الفيس بوك: " من الغير منطقي تواجد شخص أهلاوي في عشوية مجلس إدارة الزمالك، كما لا يجب تواجد شخص زملكاوي داخل عضوية النادي الأهلي فهي غير منطقية وغير مقبولة".

وتابع الغندور خلال حديثه: " نادي الزمالك نادي كبير جدا و الأهلي نادي كبير جدا، ولذلك من غير المنطقي تواجد شخص غير محب للفارس الأبيض، في العضوية المؤقتة للنادي الأبيض، أنا لا يهمني أي شخص لكني أقوم بتوصيل رسالة".

خالد الغندور يهدد بتواجد شخص أهلاوي في الزمالك

وواصل لاعب الزمالك السابق: " لم ولن أقبل ولن أسمح بتواجد شخص ينتمي لنادي أخر بالتواجد في اللجنة المؤقتة أو عضو مجلس إدارة الزمالك مهما كان". وأختتم: " حتى لو كان بالتعيين، سأقف أمام هذا الموضوع ولن أسمح بحدوثه أي كان المبرر ".

الزمالك يفوز على المولودية

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة تونجيت السنغالي في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد الفوز على مولودية الجزائر في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن خامس.

تشكيل الزمالك و مولودية الجزائر

وأعلن باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك عن التشكيل الأساسي لمباراة مولودية الجزائر والتي تشمل:

حراسة المرمى : محمود جنش . خط الدفاع : حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح . خط الوسط الدفاعي : طارق حامد - فرجاني ساسي . خط الوسط الهجومي : يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي . المهاجم : مروان حمدي .

على الجانب الأخر واصل أحمد حسام ميدو شن الهجوم على لاعبي الزمالك خلال الفترة الماضية وعلى رأسهم فاروق جعفر لاعب وسط الفارس الأبيض السابق، بسبب تصريحات الأخيرة بعدم الحرص على مصلحة القلعة البيضاء.