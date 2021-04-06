امساكية رمضان 2021 في مصر | عدد ساعات الصيام

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يعيش المصريون شغفًا غير عادي، في انتظار استقبال شهر رمضان المبارك.

وقد توقع خبراء الفلك أن يتوافق أول أيام شهر رمضان المبارك مع يوم الثلاثاء الموافق 13 إبريل 2021.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان عند غروب الشمس يوم الأحد الموافق 11 أبريل، من خلال عدد 7 لجان متخصصة تنتشر في عدة أماكن متفرقة من جمهورية مصر العربية أماكن مختارة بمعرفة الهيئة العامة للمساحة المصريَّة وأيضًا معهد الأرصاد، وتضم لجان استطلاع هلال شهر رمضان علماء شرعيين ومتخصصين في علم الفلك.

ووفق حسابات الفلك، فعدد أيام العام الهجرى الجديد 1442 هجريا، 354 يوما، وهى بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، والتى يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهى السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

ويولد هلال شهر مضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنين الموافق 12/4/2021م (اليوم التالى ليوم الرؤية).

وينشر موقع "دوت الخليج" إمساكية لشهر رمضان المعظم لعام 1442 هجريا، بمدينة القاهرة، وتوقيتات الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

- الثلاثاء 13 أبريل الموافق 1 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 41 دقيقة، صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- الأربعاء 14 أبريل الموافق 2 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 43 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:29، الظهر 11:55، العصر 3:30

- الخميس 15 أبريل الموافق 3 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 45 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:43 ، السحور 1:37، إمساك 3:37، الفجر 3:57، الشروق 5:28، الظهر 11:55، العصر 3:30

- الجمعة 16 أبريل الموافق 4 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 47 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:44 ، السحور 1:36، إمساك 3:36، الفجر 3:56، الشروق 5:27، الظهر 11:55، العصر 3:30

- السبت 17 أبريل الموافق 5 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 49 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:35، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الشروق 5:26، الظهر 11:54، العصر 3:30

- الأحد 18 أبريل الموافق 6 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 51 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:46 ، السحور 1:33، إمساك 3:33، الفجر 3:53، الشروق 5:25، الظهر 11:54، العصر 3:30

- الاثنين 19 أبريل الموافق 7 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 53 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:46 ، السحور 1:32، إمساك 3:32، الفجر 3:52، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30

- الثلاثاء 20 أبريل الموافق 8 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 55 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:47 ، السحور 1:31، إمساك 3:31، الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:54، العصر 3:30.

- الأربعاء 21 أبريل الموافق 9 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 57 دقيقة، صلاة المغرب 6:26 ، العشاء 7:48 ، السحور 1:29، إمساك 3:29، الفجر 3:49، الشروق 5:22، الظهر 11:54، العصر 3:30

- الخميس 22 أبريل الموافق 10 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 59 دقيقة، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:49 ، السحور 1:28، إمساك 3:28، الفجر 3:48، الشروق 5:21، الظهر 11:53، العصر 3:29