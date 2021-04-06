جوارديولا: ألغاز كثيرة سنراها في مواجهة السيتي ودورتموند

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تزداد تركيز أعين مسئولي مانشستر سيتي في مباراة اليوم علي النرويجي أيرلينج هالاند، في لقاء الدوري الـ 8 من دوري أبطال أوروبا، بين الفريق الألماني بروسيا دورتيموند تحت قيادة المدرسة الألمانيه إدين تيرزيك مع الإنجليزي مانشستر سيتي تحت قيادة المدرسة الإسبانية بيب جوارديولا.

كشف المدير الفني للنادي الإنجليزي بيب جوارديولا في لقاء صحفي سابق عن خطة الفريق، في تدعيم الفريق في الإنتقالات الصيفية المقبلة في خط الهجوم، بعد رحيل الهداف التاريخي للفريق في نهاية الصيف المقبل كينج أجويرو.

نهاية حزينة لقائد مانشستر سيتي في نهاية الموسم

قال" فريق مانشستر سيتي قد ينفق أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني في الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك سيكون في مقابل إنضمام اللاعب الذي قد يحسن في مستوي الفريق في العقد القادم، بعد رحيل أجويرو".

نشرت صحيفة التايمز البريطانيه اليوم تقرير، يشير إلي مدي إعجاب المدير الفني بيب جوارديولا بأداء وقوة النرويجي أيرلينج هالاند، في قيادة فريقة إلي الدور الـ 8 في دوري الأبطال، بالرغم من صغر سنه وهو في سن الـ 20.

رفض رئيس نادي مانشستر سيتي الكشف عن خطة الفريق في الفترة القدمة وعن الصفقات التي يبحث عنها الفريق ويهتم لحسمها في الصيف المقبل، وعن انضمام هالاند رفض الكشف عن أي خطوات للفريق في حسم الصفقة.

تنطلق صافرة بداية لقاء مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند اليوم في الساعة التاسعة مساء، في مباراة الذهاب للدور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا، ويشهد علي المباراة ملعب الاتحاد بإنجلترا.

القنوات الناقلة للمباراة

تبث مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند علي شبكة قنوات بي إن سبورت 2 إتش دي وبريميم، بتعليق صوتي الجزائري حفيظ دراجي.

طاقم تحكيم المباراة

يطلق صافرة البداية الحكم الروماني أوفيديو ألين هاتيجان، وياتي في مساعدته الحكم المساعد سيباستيان أيوجين جيورجها، وأوكتافيان سوفري، والحكم الرابع إستفان كوفاكس.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

في حراسة المرمي: إيدرسون.

في خط الدفاع : بنيامين ميندي – روبين دياش – جون ستونز – كايل ووكر .

في خط الوسط : إلكاي جوندوجان – رودري – كيفين دي بروين .

في خط الهجوم : فيل فودين – رياض محرز – جابرييل جيسوس .