بعد وفاة والدتها..كورونا تثير الرعب في قلب فريدة سيف النصر

/625947/بعد-وفاة-والدتهاكورونا-تثير-الرعب-في-قلب-فريدة-سيف-النصر

أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر، عن إصابة شقيقها بفيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء ردها على كل من نعاها في وفاة والدتها، التي وافتها المنية مساء أمس.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات الفنانة فريدة سيف النصر بعد وفاة والدتها متأثرة بفيروس كورونا المستجد، وإصابة شقيقها التي أثارت الرعب داخلها. فريدة سيف النصر تعلن إصابة شقيقها بفيروس كورونا كتبت فريدة منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مطالبة جمهورها بالدعاء لشقيقها "بدر" قائلة: "صوتي رايح.. كنت هكلم كل المحترمين اللي كلموني وكتبولي وعلي رأسهم نقيبنا.. سامحوني أمي روحي راحت مني.. كورونا مش هزار.. أدعو لبدر أخويا". وكانت قد أعلنت من قبل عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، إصابة والدتها وشقيقها بفيروس كورونا ودخول شقيقها العناية المركزة. آخر أعمال فريدة سيف النصر تشارك الفنانة فريدة سيف النصر في مسلسل "موسي"، بطولة الفنان محمد رمضان، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2021. ويضم المسلسل عدد كبير من النجوم أبرزهم الفنانة سمية الخشاب وعبير صبري ورياض الخولي سيد رجب وهبه مجدي، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.

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