/625948/مصطفي-سالم-حياة-كريمة-لا-تقل-أهمية-عن-قناة-السويس-والسد-العالي

قال النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، إن مشاكل الصعيد اختلفت ما بين اليوم وأمس، فى ظل توجهات الرئيس السيسي، وإصراره على إحداث نقلة نوعية فى كل المجالات فى جميع محافظات الصعيد، خاصة بعد الصورة الذهنية السلبية التي صدرتها الدراما عن الأوضاع فى الصعيد، لافتا إلى أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى تطوير قرى الريف المصري وتحسين مستوى المعيشة.

محافظات الصعيد مخصص لها استثمارات حكومية

وأشار مصطفي سالم، عضو مجلس النواب، إلى أن هناك 11 محافظة فى الصعيد مخصص لها استثمارات حكومية والتي تتم من قبل الجهاز الاستثماري للدولة، موضحًا الفرق بينها وبين الاستثمارات غير الحكومية، وهى التي تتم من قبل الهيئات العامة الاستثمارية، مؤكدا على أن الدولة تزيد من نسبة الاستثمار فى الصعيد ضمن جهود الرئيس للنهوض بمحافظات الصعيد، حيث خصصت لمحافظاته ضمن ميزانية الدولة مليار جنية فى العام 2019 ثم أزدادت إلى 88 مليار جنية فى موزانة العام المالي 2021 ثم إزدادات فى العام المالي 2022 إلى 104 مليار جنية ،مؤكدا على ان هذه الميزانية لا تشمل مبادرة تطوير القري المصرية وحياة كريمة تمثل استثمارات مختلفة.

فجوة بين نسبة السكان والاستثمار فى محافظات الصعيد

وأكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، على وجود فجوة بين عدد السكان ونسبة الاستثمار فى محافظات الصعيد ،لافتا إلى أن النسبة بلغت 39 فى المائة من سكان مصر و المخصصات الاستثمارية فى الموازنة العامة للدولة عام 2019 بلغت نسبها 18 ومن هنا جاءت فكرة مشروع تطوير القرية المصرية لتأهيلها للأستثمار والنهوض بها .

حياة كريمة من المشروعات القومية

وأوضح مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ، أن تكلفة المشروعات التي تنفذ من خلال مبادرة حياة كريمة يتم توزيعها على عدد من السنوات للموازنة العامة للدولة ، مؤكدا على أن حياة كريمة من المشروعات القومية التي نلتف حولها ، كما أنه حلم يحلم به كل مصري وطني،خاصة أنه يشتمل على مشروع اقتصادي و مشروع اجتماعي و مشروع سياسي أي يجمع كل أحلام وطموحات المصريين للنهوض بالمجالات المختلفة .

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وتابع مصطفي سالم عضو مجلس النواب ، أن مشروع تطوير القري المصرية لا يقل اهمية عن قناة السويس والسد العالي ، لافتا إلى أنه يدخل ضمن فلسفة المشروعات المتكاملة الأهداف من خلال الانفاق الضخم على مشروع واحد يحقق عدة اهداف ويكون له مردود قوي وايجابي، مؤكدا على أن حياة كريمة يسفيد منها المواطن على كافة المجالات، محققة نقلة نوعية فى كل المجالات والخدمات المقدمة للمواطن .

واستكمل عضو مجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة تحقق النسب الدستورية فى كافة المجالات من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة ، وبناء المستشفيات وتجهيزها على أعلي مستوي بما يضمن تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين ، فضلا عن إنشاء مدارس جديدة وتجهيزها وتطوير القديمة منها .

والجدير بالذكر ان المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة شملت المحافظات الأكثر فقر والتي تقع فى نطاق الصعيد بتوجيهات من الرئيس السيسي ، وشملت 51 مركز منهم 35 مركز فى الصعيد ، وبلغت تكلفة المركز الواحد 5 مليار جنية وهناك 7 مراكز بسوهاج بتكلفة 50 مليار جنيه ،لافتا على ان حياة كريمة تمثل تطوير شامل يبدأ من البنية التحتية منها الصرف والكهرباء والمياه والغاز ثم تطوير ما فوق الارض منها المدارس والواحدات الصحية ومراكز الشباب سواء بالانشاء او بالتطوير نربط القرية بالعالم من خلال الانترنت، مشيرا إلى أهمية الحاجة لوسائل التكنولوجيا بعد جائحة كرونا.