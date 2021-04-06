مفاجأة سارة.. غياب راموس وفاران تُعادل هزيمة ريال مدريد

/625952/مفاجأة-سارة-غياب-راموس-وفاران-تعادل-هزيمة-ريال-مدريد

تنتظر الجماهير العالمية مباراة ريال مدريد وليفربول في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام على ملعب النادي الملكي في لقاء يسعى خلاله الريدز في تحقيق الفوز على مستضيف المواجهة ليسهل مهمة العودة في إياب ثمن النهائي.

وأعلن ريال مدريد غياب فاران مدافع الفريق الإسباني عن مباراة ليفربول الإنجليزي، وظهرت النتيجة إصابة مدافع الملكي بفيروس كورونا ليغيب بشكل رسمي عن مواجهة ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

وتأكد غياب راموس قلب مدافع الفريق الأخر عن صفوف ريال مدريد، ليدخل الملكي مباراة ليفربول بغياب الثنائي الأساسي في خط الدفاع.

وخسر ريال مدريد أخر مباراة شهدت غياب فاران وراموس عن صفوف الفريق بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد أمام سيسكا موسكو في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا. وتشهد مباراة ليفربول وريال مدريد العديد من الغيابات في الفريقين منها:

غيابات ريال مدريد أمام ليفربول

راموس فاران هازارد كارفخال غيابات ليفربول أمام ريال فان دايك جوميز ماتيب هندرسون أوريجي

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد و ليفربول

فيما أكدت بعض القنوات الأخرى على مستوى العالم نقل المباراة منها: RTE Two SuperSport Maximo 1 Digi Sport 1 HD Romania beIN Sports HD 1 English Sky Sport 2 HD Germany BT Sport 2 HD, Cosmote Sport 1 HD Ziggo Sport Voetbal

M4 Sport HD Hungary Movistar Liga de Campeones HD RMC Sport 1 Polsat Sport Premium 1 HD Eleven Sports 1 HD portugal beIN Sports Connect Telekom Sport 1 HD Rom Look Sport+ HD SuperSport Premier Leagu

تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد

ومن المتوقع أن يدخل ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب مباراة ريال مدريد ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بتشكيل مكون من: حراسة المرمي: أليسون. الدفاع: أرنولد، فيليبس، كاباك، روبيرتسون. الوسط: الكانتارا ، فابينيو، ميلنر . الهجوم: محمد صلاح، مانى، فيرمينو .

تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول

بينما من المقرر أن يدخل ريال مدريد تحت قيادة زيدان مباراة ليفربول الذي يقوده يورجن كلوب في إطار منافسات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا بتشكيل مكون من : حراسة الرمى: كورتوا. خط الدفاع: ناتشو- ميندي - فاران - مارسيلو. خط الوسط: كاسيميرو - مودريتش - كروس. خط الهجوم: أسينسيو - بنزيما - فاسكيز.