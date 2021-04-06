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/625953/خالد-عكاشة-أثيوبيا-رفضت-كل-البدائل-المطروحة-من-مصر-والسودان

خالد عكاشة تعليقا على آخر تطورات أزمة سد النهضة

03:36 م - الثلاثاء 6 أبريل 2021

قال اللواء خالد عكاشة ، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن بيان وزارة الخارجية المصرية يكشف بشكل واضح حجم الجهود المصريةـ في بذل كل المقترحات الواردة في عملية التفاوض بشأن سد النهضة، وتطوير المواقف التفاوضية لكل من مصر والسودان، الأمر الذي يؤكد على الاستراتيجية الإيجابية للدولة المصرية.

خالد عكاشة: مصر والسودان استجابا لجهود الكونغو بشأن سد النهضة

وأضاف اللواء خالد عكاشة في مداخلة هاتفية على قتاة cbc extra أن مصر والسودان استجابت لجهود دولة الكونغو المترأسة للإتحاد الأفريقي، ولكن على الجانب المقبل يوجد تعنت إثيوبي، وهو مرفوض تماما لأنه يؤكد حرصها على الأضرار بمصالح مصر والسودان المائية التاريخية، موضحًا أن هذا التعقيد الاثيوبي يزيد المشهد سوء.

خالد عكاشة: بيان وزارة الخارجية كان واضحًا بشأن سد النهضة

وأكد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، على أن بيان وزارة الخارجية كان واضح وصريح، وأكد على أن إثيوبيا لم تبدي اي قدر من المرونة لإيجاد حل لا يلحق الضرر بمصر والسودان، خاصة أن إثيوبيا تسعى لفرض سياسة الأمر الواقع وهو ما لن تسمح به الدولة المصرية خاصة في ظل الر غبة الاثيوبية في فرض الرؤية الأحادية، ورفضها كافة البدائل المطروحة من قبل دولة مصر والسودان.

خالد عكاشة: مصر أثبتت مرونة بشأن المفاوضات

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و 5 إبريل 2021 لم تحقق تقدم ولم تفض الى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، ورفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الإنخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.