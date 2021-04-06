صور.. محافظ القاهرة يكرم الجنود المجهولين فى مسار المومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن النجاح الباهر الذى حققه حفل موكب المومياوات كان نتاج جهد كبير بذلته كل أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الجميع عمل بروح الفريق وبذل قصارى جهده ليخرج هذا العمل الوطنى فى هذه الصورة التى أبهرت العالم.





وأشار محافظ القاهرة، فى بيان صحفى، إلى أن العاصمة وأبنائها يشعرون بالفخر لإقامة هذا الحدث على أرض القاهرة، موجهًا التحية لكل من ساهم فى نجاح الموكب.

جاء ذك خلال قيام محافظ القاهرة بتكريم عدد من المشاركين فى رفع كفاءة مسار المومياوات وتقديم الدعم اللوجيستى للقائمين على الحفل من محافظة القاهرة، وشمل التكريم اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، واللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة.

بالإضافة إلى اللواء وائل حسن مدير مديرية الإسكان والمرافق، والمهندس أشرف حلمى مدير مديرية الطرق، واللواء خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة، والدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حى السيدة زينب، واللواء طارق اليمنى رئيس حى الخليفة، ومحمد عثمان رئيس حى غرب القاهرة، والعميد ماجد فوزى المشرف العام على أعمال التطوير بالمنطقة الجنوبية.

بالإضافة إلى العميد خالد درويش المشرف العام على أعمال التطوير بالمنطقة الجنوبية، وكريم عادل محمد المتابعة الميدانية فى المنطقة الجنوبية، والمهندسة عايدة كمال مدير قطاع جنوب للتجميل، والمهندس مصطفى إمام رئيس الإدارة المركزية للإنارة والمهندسة منى صبرى رئيس الإدارة المركزية للتجميل والتشجير، والمهندس علاء أبو طالب رئيس قطاع جنوب للنظافة والتجميل، محمد بيومى بالورش الإنتاجية، وحسن عبد المنعم مدير إدارة الإعلانات بمحافظة القاهرة، والمهندس ممدوح اليمانى رئيس الإدارة المركزية للنظافة.

كما وجه محافظ القاهرة، تحية كبيرة للجهد الكبير الذى قام به العاملون والعاملات بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الذين شاركوا فى ظهور مسار المومياوات بهذا الشكل المشرف، مشيرًا إلى أنه كان يلحظ لديهم حماس كبير عند المرور عليهم فى مواقع العمل، مؤكدًا أنهم من الجنود المجهولين الذين يستحقون كل احترام وتقدير.