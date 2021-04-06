جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز استعدادات الأوقاف لشهر رمضان 2021: وجاءت أبرز الاستعدادات التنبيه على أئمة وعمال المساجد والمديريات بإقامة صلاة التراويح وفق الضوابط الاحترازية، مع تكثيف الرقابة والتفتيش على المساجد. كما تم إطلاق حملة نظافة وتعقيم للمساجد، وتكثيف الأنشطة الدعوية الإلكترونية، فيما تتضمن الأنشطة برامج على التلفزيون والراديو، على أن يتم الاحتفال بالعاشر من رمضان ويوم بدر وفتح مكة وليلة القدر وفق الإجراءات والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. الأوقاف تستعد لرمضان 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.