جامع خلال لقاءها بفودة: الاستفادة من الحرف اليدوية والتراثية تزيد فرص العمل

جدة - نرمين السيد - بحثت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع خالد فودة محافظ جنوب سيناء سبل تعزيز التعاون المشترك للارتقاء بخطط التنمية الصناعية بالمحافظة، وتعظيم الاستفادة من الحرف اليدوية والتراثية المنتشرة بمدن المحافظة وتطويرها بما يسهم فى خلق المزيد من فرص العمل.





جاء ذلك، وفق بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن وزارة التجارة والصناعة على هامش مشاركة الوزيرة نيفين جامع فى الملتقى الاقتصادى الدولى السنوى للاتحاد العربى للأسمدة، بحضور المهندسة إيناس سمير نائبة المحافظ، والمهندس مجدى الديب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بجنوب سيناء.

وقالت جامع: "إنه تم، خلال اللقاء، استعراض المشروعات الصناعية بالمحافظة، حيث تزخر المحافظة بالعديد من المواد المحجرية والتعدينية والبتروكيماوية وهو الأمر الذى يتيح إقامة صناعات ذات قيمة مضافة عالية لتلبية احتياجات السوق المحلى من هذه المنتجات والتصدير للأسواق الخارجية".

وأضافت: "أنه تم أيضًا تناول التحديات الخاصة بالوحدات الإنتاجية بالمدينة الحرفية بمنطقة الرويسات"، موجهة هيئة التنمية الصناعية والمكتب الإقليمى لجهاز تنمية المشروعات بجنوب سيناء بدراسة أوضاع تلك الوحدات ومنحهم تراخيص لحين تقنين أوضاعهم؛ تنفيذًا لأحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية التى صدرت الأسبوع الماضى، ودراسة إنشاء مجمع صناعى متنوع داخل المدينة للمشروعات الصغيرة بما يعظم الاستفادة من البنية التحتية المتوافرة بالمدينة.

ومن جانبه ، قال خالد فودة محافظ جنوب سيناء: "إن اللقاء تناول الإمكانات المتوافرة بالمحافظة وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، فضلًا عن استعراض التطورات المتعلقة بالمناطق الصناعية بالمحافظة، وإضافة طاقات انتاجية جديدة لتوفير فرص عمل أمام أبناء المحافظة".

وأضاف: "أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة التجارة للارتقاء بالأنشطة الاستثمارية والصناعية بالمحافظة"، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة فى الاستثمارات الصناعية بالمحافظة.