مصر تعرب عن خالص التعازي لكل من إندونيسيا وتيمور الشرقية فى ضحايا...

تعرب جمهورية مصر العربية، اليوم 6 إبريل الجاري، عن خالص التعازي والمواساة لكل من إندونيسيا وتيمور الشرقية الصديقتين وذوي الضحايا الأبرياء جرّاء الفيضانات الناجمة عن إعصار "سيروجا" الذي ضرب البلدين وأسفر عن عدد كبير من الوفيات والجرحى وخلف أضراراً مادية جسيمة، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.
وتؤكد مصر، حكومةً وشعباً، على تضامنها ووقوفها مع حكومتي وشعبي تيمور الشرقية وإندونيسيا في هذا المصاب الأليم.
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