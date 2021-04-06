مبادرة "قطار الخير" تواصل أعمالها لليوم الثالث في سوهاج.. تضامن بين حياة كريمة وتحيا مصر وصناع الخير

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن حصاد اليوم الثاني لمبادرة قطار الخير بسوهاج، حيث نجح فريق المبادرة أمس الاثنين في توزيع ۲۰۰۰ كرتونة مواد غذائية تحوی ۳۰ طن م المواد الغذائية الرئيسية، فضلا عن توزيع الدواجن علی ۲۰۰۰ أسرة غير قادرة، وذلك بعشرة قرى كبيرة وما حولها من نجوع وقرى صغيرة وتجمعات اکثر احتياجابمرکزي (س اقلته والمراغة) بمحافظة سوهاج الحريدية بالمراغة وبني واصل بساقلته وضمتا تخصصات الرمد و القلب والاطفال والباطنة والجلدية وتحليل الأنيميا والسكر والعظام، واستطاعت القافلتين تقديم خدماتها الطبية المتعددة لعدد ۲۱۰۰ مواطن من سكان الحسنة وحاجر مشطا والقرى المجاورة بمحافظة سوهاج. كما شهدت فعاليات أمس الاثنين تفقد السيد الدكتور احمد القاضي نائب محافظ سوهاج لقوافل المبادرة الطبية بساقلته والمراغة مشيدا بجودة الخدمة المقدمة واهميتها الكبرى لدعم الأهالي من سكان القرى الأكثر احتياجا.

کما تم التوزيع وفق توجيهات منظمة الصحة العالمية وارشادات وزارة الصحة المصرية فيما يخص اجراءات التباعد للوقاية من انتشار فيروس كورونا. کماتم أيضآ تنفيذ قافلتين طبيتين موسعتين بقری الحريدية بالمراغة وبني واصل بساقلته وضمتا تخصصات الرمد و القلب والاطفال والباطنة والجلدية وتحليل الأنيميا والسكر والعظام، واستطاعت القافلتين تقديم خدماتها الطبية المتعددة لعدد ۲۱۰۰ مواطن من سكان الحسنة وحاجر مشطا والقرى المجاورة بمحافظة سوهاج. كما شهدت فعاليات أمس الاثنين تفقد السيد الدكتور احمد القاضي نائب محافظ سوهاج لقوافل المبادرة الطبية بساقلته والمراغة مشيدا بجودة الخدمة المقدمة واهميتها الكبرى لدعم الأهالي من سكان القرى الأكثر احتياجا.

وتستمر المبادرة اليوم الثلاثاء ليومها الثالث التوزيع ۲۰۰۰ كرتونة مواد غذائية جديدة بعشر قرى بمركزي ( اخميم وجهينة(، وذلك بالتوازي مع بتنظيم قافلتين طبيتين موسعتين لتوقيع الكشف الي قري سوهاج وصرف الع لاج وتشخيص الاحتياج الطبي والجراحات المختلفة تمهيدا لأبجرائها بالمجان.

كما قام فريق عمل المبادرة بتسليم جهاز قياس مجال الابصار لمستشفى جامعة سوهاج، وتم اهداء الجهاز اللمستشفى وترکیبه امس وتدريب الفرق الطبية بقسم الرمد على استخدامه في حضور عدد كبير من اساتذة طب العيون بجامعة سوهاج، الذين أشادوا بدورهم بأهمي ة الجهاز کونه اول جهاز من نوعه في المستشفيات الجامعية والعامة بجنوب الصعيد. يذكر أن مبادرة قطار الخير اطلقتها مؤسسات حياة كريمة وصناع الخير وصندوق تحيا مصر بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج و تحت رعاية الدكتورة نیفین قب اج وزيرة التض امن الاجتماعي، وتستهدف توزيع عدد ۱۵۰ طن مواد غذائية و۲۰ طن دواجن، وتنظیم ۱۰ قوافل طبية موسعة توقع الكش ف في 10 مجالات طبية متنوعة ويستفید منهاسکان 1۰ قرية والقرى المجاورة لها بعشر مراکز بسوهاج وتوزيع عدد ۱۰۰۰ من حقائب الوقاية من فيروس کرونا علي الفرق الطبية بالمستشفيات العامة بعدد من مراكز محافظة سوهاج واهداء مستش في جامعة سوهاج جهاز تشخيصي جديد في مجال الرمد.