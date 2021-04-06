/625957/بطلة-مسلسل-الملك-تخرج-عن-صمتها-وترد-بقوة-لتتحدى-الجمهور

خرجت الفنانة مها نصار بطلة مسلسل "الملك" لأول مرة عن صمتها بعد هجوم السوشيال ميديا والإنتقادات التي وجهت للمسلسل وأبطاله، ما جعل الأزمة تصل إلى المتحدة للخدمات الإعلامية لتعلن إيقاف مسلسل الملك لحين مراجعة السيناريو كاملًا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في موسم رمضان القادم.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنانة مها نصار بعد إيقاف مسلسل الملك، وردها على رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تعليق مها نصار على إيقاف مسلسل الملك

كتبت مها نصار عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” معبرة عن استيائها، قائلة: "كلام الناس فوق راسي من فوق سواء بالسلب أو بالإيجاب، حقك تقول اللي انت عايزه بس علشان أحترم كلامك لازم تكون بتتكلم صح وعن وعي ودا مبيتحققش غير بعد المشاهدة الجيدة للعمل”.

وتابت نصار: “أنا حابة أوضح حاجة صغيرة إحنا بنعمل عمل درامي مستوحي من التاريخ وليس فيلما وثائقيا عن الملك أحمس والا كنا هنعمل اللي في التاريخ بالظبط".

وأوضحت الفنانة مها نصار، أن الملك أحمس في هذا العصر تزوج من شقيقته لكن العمل المقدم مأخوذ من رواية كفاح طيبة للأديب العالمي نجيب محفوظ مستوحاه من خيال الكاتب ليس إلا، معربة عن اندهاشها من موقف دكتور زاهي حواس وزير الآثار على الرغم من تصريحه من قبل بأن الرواية مستوحاه من التاريخ ولكن هذا لن يعي أن تلك الأحداث هي التاريخ ذاته.

أحداث مسلسل الملك

وتابعت نصار كتابتها، قائلة: "مدام المخرج بيعمل رواية من خيال الكاتب ومستوحاه من التاريخ ودا طبعا مكتوب على المسلسل فمن حقه يبدع ليه نحصر الفن في دايرة ضيقة ونلف فيها كلنا!!! التزمنا بالرواية ودا بيحصل في العالم كله ومش جديد أنه يضيف شخصية جديدة يغير شكل الممثلين يموت شخصية يطلعنا بنطير هو حر.. ولو كنا صبرنا كنا هنلاقي الكلام دا على التتر.. الفن للمتعة والحكم دايما بيبقي فيه للجمهور اللي احنا بتشتغل علشان".

واختتمت متحدية الجمهور الذي لايزال ينتقد المسلسل، قائلة: "وأنا بتحدى أي حد إنه بعد عرض الحلقة الأولى بس.. هيحصله انبهار وتشوق ومتعة وهيكمل المسلسل للآخر وهيحترم المجهود الضخم الواضح من كل صناع العمل علشان تبقي ناقد وأحترم كلامك وافهمه لازم تكون بتكتب كلام محترم وهادف افهم منه فين أخطائي وأصلحها وتضيفلي شيء جديد، ودا مبيحصلش غير بعد مشاهدة العمل وفي الحاله دي بس لازم اسمعلك لانك هتضفلي شيء، أنا فخورة جدا اني اشتغلت في مسلسل الملك".

الجدير بالذكر، أن قصة "الملك أحمس" عن رواية "كفاح طيبة" للأديب نجيب محفوظ، من بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفى، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.