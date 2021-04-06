/625958/تعرف-على-سر-اجتماع-محمود-الخطيب-مع-وزير-الشباب-والرياضة

شهد دكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء ، الأحتفالية التى نظمها اتحاد الإتحادات النوعية الرياضية والشبابية ، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمى للرياضة ، بمركز شباب الجزيرة .

وقال دكتور اشرف صبحى : "للرياضة القدرة على تغير مفاهيم العالم ، فهى حق اصيل ،وأداة قوية لتقوية الروابط الإجتماعية ، وتعزيز التنمية المستدامة والسلام والتضامن والإحترام ، وضرورة التجمع لمشاركة السبل الإبداعية ، لتحسين الصحة العامة والرفاه بالرياضة والنشاط البدنى حتى في منازلنا " .

كشف وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتخصيص اليوم العالمى للرياضة ، وذلك لما تقوم به الرياضة من تقريب الشعوب ، مقدما الشكر للرياضيين ورؤساء الإتحادات في كل دول العالم في هذه المناسبة السعيدة .

وفي سياق متصل، تحدث كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى ، مؤكدا أن للرياضة دورا كبير في نشر قيم السلام بين المجتمعات ، وتعزيز قيم التسامح . "عيش الرياضة – كن رياضيا "

جلسة تجمع الخطيب و وزير الشباب والرياضة في يوم الرياضة

تضمنت الاحتفالية مسيرة تحت هذا الشعار، بمشاركة طلاب المدارس والجامعات ومراكز الشباب، كما تضمنت الاحتفالية إقامة مباراة استعراضية لأبطال المشروع القومي للاسكواش ، بالإضافة إلى الأنشطة الترويحية ومشاهدة اللعبة الجديدة التي ابتكرها الدكتور طه جمال " الرمية المرتدة " .

واختتمت الاحتفالية داخل الملعب الخماسي باستعراض لأبطال المشروع القومي للتايكوندو ، وأيضا متابعة مباراة لكرة القدم الخماسية، وعرض رياضي لطلبة كليه تربية رياضية بنين بالهرم، وطالبات كلية التربية الرياضية للبنات في الجزيرة، ومباراة كرة قدم استعراضية شارك فيها نخبة من نجوم كرة القدم المصرية القدامى . تكريم الرموز الرياضية.

جلسة الخطيب و وزير الشباب والرياضة

تضمن الحفل تكريم نخبة من الرموز الرياضية الكبيرة ،وهم : الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وعبد العزيز الشافعي رئيس جهاز الرياضة الأسبق، والإذاعي فهمي عمر، واللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية ، والمهندس احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، والنائبة الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة الاوليمبية ، والاعلامية نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية السابق، وذلك في الملعب الزجاجي للاسكواش داخل المركز.