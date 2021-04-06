/625960/موجة-حارة-الأيام-المقبلة-وانخفاض-درجات-الحرارة-في-هذا-الموعد

موجة حارة ضربت البلاد بدأت منذ يوم الإثنين تقريبًا، ومستمرة مع الشعب المصري إلى نهاية الأسبوع الحالي وفق ما أوضح خبراء الأرصاد.

وتصل الموجة الحارة التي تشهدها مصر، لذروتها اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، وسط توقعات بأن تصل العظمى في القاهرة 35 درجة، تزامنًا مع وجود أتربة عالقة وشوائب في الجو.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم تخفيف الملابس، خاصة وأن مصر ستشهد تغيرات حادة وسريعة في حالة الطقس.

وأكدت الأرصاد أن البلاد تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة المقبل.

وأردفت الهيئة العامة للأرصاد، أن آخر صور للأقمار الصناعية، تشير إلى تغيرات سريعة وحادة في الطقس من حيث درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أنه سيستمر ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدًا الأربعاء، ومن المتوقع أن تصل إلى درجة الحرارة على القاهرة 35 درجة مئوية، وينتهي الأسبوع بانخفاض كبير لتصل 20 درجة مئوية على شمال البلاد.

أتربة يوم الأربعاء

يشهد طقس الأربعاء، 7 أبريل، أتربة عالقة في النهار على مناطق من القاهرة والوجه البحري، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

الخميس ونشاط الرياح

وفي يوم الخميس الموافق 8 أبريل، يوجد أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد .

انخفاض ملحوظ يوم الجمعة

انخفاض ملحوظ يوم الجمعة الموافق 9 أبريل ستشهده حالة الطقس في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح من 4 إلى 6 درجات ليسود طقس لطيف شمالًا حتى القاهرة، معتدل جنوبًا نهارًا وبارد ليلًا .

كما يشهد يوم الجمعة، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد .