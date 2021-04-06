/625961/مسلسل-في-يوم-وليلة-الحلقة-32-ضحية-جديدة-لمحمد-مهران

حظى مسلسل في يوم وليلة الحلقة 32 على متابعة حشد من الجماهير في الوطن العربي والشرق الأوسط، حيث لاقت الحلقة تفاعلاً كبيرًا من قبل المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تطورت أحداث المسلسل ما جعلها تحقق نسب مشاهدات كبيرة بعد عرضها، وابدوا المتابعين اعجابهم الشديد بأداء الممثلين.

دوت الخليج يكشف تفاصيل مسلسل في يوم وليلة الحلقة 32، بعدما احتل قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير “جوجل” خلال الساعات الماضية.

أحداث مسلسل في يوم وليلة الحلقة 32

وقع خالد “احمد رزق” ضحية المال نتيجة طمع شقيقه محمد مهران للحصول على المال والشقة التي سرقتها زوجته منه، بعدما قرر فواز الذي يجسده الفنان “احمد كرارة” خطفها ، ومقابل ذلك قام بتسليم شقيقه إلى الأشخاص الذين يطاردوه.

من ناحية أخرى تراجعت سارة “أيتن عامر” عن الطلاق من زوجها يحيى “نضال الشافعي” بعدما نجح في إنقاذها من الخطف، حيث يحاول حسن “حسام فارس” خطيب لبنى “داليا مصطفى” تهديد فواز بعد مطاردتها من الأخير، و محاولة قتلها أدت لنقلها إلى المستشفي في وضع خطير لتكون بين الحياة و الموت.

موعد عرض مسلسل في يوم وليلة الحلقة 32

يعرض مسلسل فى يوم وليلة الساعة السابعة والنصف مساءًا On، والإعادة على قناة On Drama في تمام الساعة العاشرة مساءًا، و يعتبر مسلسل "في يوم وليلة" من أهم الأعمال الدرامية الجديدة على القناة التي حظيت بالعديد من المتابعين بعد نجاح عرض مسلسل "لؤلؤ" .