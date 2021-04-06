/625962/كلوب-سنقلب-الطاولة-اليوم-علي-ريال-مدريد-بكل-جدارة

يدخل ليفربول مباراة اليوم أمام ريال مدريد في لقاء ذهاب الدور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا، بعنويات قوية وعالية، بالعاصمة الإسبانية مدريد بملعب ألبريت دي ستيفانو.

تحدث الألماني يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي للفريق قبل المباراة، قبل السفر للعاصمة المدريدية، مشير إلي لاعبي فريقة بقلب القتال بمدريد في الجولة الـ 8 للبطولة، وعلي لاعبي الفريق ان يركزوا بشكل جيد في المباراة، والتغاضي عن ما حدث في مباراة الفريقين في نهائي البطولة للنسخة 2018 بين صلاح وراموس.

تألق البرتغالي الصغير ديجو جوتا في الفترة الأخيرة مع الفريق في مختلف البطولات المشارك بها الفريق، ومباريات المنتخب البرتغالي في لقاء تصفيات كأس العالم 2022 قطر لقارة اوروبا، يضع الألماني يورجن كلوب في حيرة كبيرة في وضع جوتا في التشكيل الرسمي للفريق في المباراة، ومن المؤكد أن يبدأ كلوب بفريمينيو.

يدخل يورجن كلوب مباراة اليوم بقلب قوي في خط الدفاع وخط الوسط ولكن الحيرة تضربه في الخط الأمام علي ماذا سيعتمد في المباراة، الخبرة بجانب الفرعون وأسد التيرانجا، ام يعتمد علي الحماس الشبابي بجانب الاثنين.

قوة دفاع ليفربول أمام ريال مدريد

حقق قلبي دفاع ليفربول أوزان كاباك ونات فيليبس في أخر أربع مباريات لهم الحفاظ علي شباك الفريق نظيفة لحارس المرمي البرازيلي أليسون بكيير.

يشارك الإنجليزي الصغير نات فيليبس قلب الدفاع، مع الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية، بعد الظهور الأول له مع الريدز في مباراة الجولة الماضية بالعاصمة المجرية أمام لايبزيج الألماني والتي انتهت بنتيجة هدفين دون رد للفريق.

مباراة الفريق الماضية

لعب ليفربول في السبت الماضي مع آرسنال في لقاء الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت لصالح الريدز بثلاثية نظيفة دون رد، علي ملعب الآرسنال بعد انتهاء مباراة الذهاب للآرسنال بثلاث أهداف مقابل هدف، وسجل الفرعون المصري محمد صلاح في اللقائين.

تشكيل ليفربول المتوقع للمباراة :

في حراسة المرمي: أليسون بكيير

في خط الدفاع : روبيرتسون – أوزان كاباك – نات فيليبس – أليكساندر أرنولد .

في خط الوسط : فابينيو- تياجو ألكانتارا – فينالدوم .

في خط الهجوم : ديجو جوتا – محمد صلاح – ساديو ماني .