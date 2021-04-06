/625964/الإفتاء-تفجر-مفاجأة-بشأن-كفارة-الإفطار-فى-رمضان-هاتدفع-10-جنيه-فقط-فيديو

الإفتاء ، فجر أمين دار الإفتاء المصرية، الشيخ محمود شلبى مفاجأة بشأن الإفطار فى نهار شهر رمضان، حيث أكد أن الكفارة للمفطر قيمتها 10 جنيهات فقط.

الإفتاء توضح كفارة المفطر فى رمضان

جاء رد دار الإفتاء خلال الفيديو الذى تخصصه للإجابة على أسئلة المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، حيث أجاب على سؤال حول قيمة كفارة الإفطار، قائلًا:" فدية اليوم الواحد هذا العام 10 جنيه فقط".

الإفتاء تخصص يومًا للاحتفال لاستطلاع شهر رمضان

تجدر الإشارة إلى أن دار الإفتاء ستخصص يومًا رسميًا للاحتفال، داخل قاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر، وهو مكان مفتوح بمدينة نصر، تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا.

دار الإفتاء تؤكد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الصحية

وتأتى تلك المناسبة، التى تنظمها دار الإفتاء، لاستطلاع شهر رمضان الكريم، وكانت الدار قد قررت إلغاء تلك المناسبة العام الماضى، فى ظل تفشي فيروس كورونا.

وتتم الاحتفالية هذا العام فى ظل إجراء العديد من الضوابط الصحية اللازمة، والعمل على تحديد مسافات للتباعد الاجتماعي حرصًا على صحة المشاركين. هذا وكانت دار الإفتاء قد خصصت يوم لتلقى طلبات الالتحاق للدراسة بموقع إعداد المفتين التابع إلى الدار.