/625966/تميز-أم-تعالي-محمد-رمضان-بطل-بدون شريك-في-معظم-أعماله

يطلق على نفسه دائمًا ألقاب تدعو للفخر والانفراد فهو أسطورة 2016، نسر 2018، زلزل 2019 وبرنس 2020، وكذلك في أغانيه فنجده الملك وتاره آخرى نجده number 1، يثير حالة من الجدل عن كونه متميز أم مغرور، هو الفنان المصري محمد رمضان.

دوت الخليج يرصد حالة الجدل حول أسباب ظهور محمد رمضان كبطل وحيد في جميع أعماله، حيث يظهر منذ فترة كبيرة وحيدًا على الساحة في أعماله الدرامية، ليكون البطل الوحيد في العمل بداية من 2014 بمسلسله "ابن حلال"، مرورًا بـ 2018 في مسلسل "نسر الصعيد" وحتى الآن في تصويره لمسلسله الرمضاني الجديد "موسى"، الأمر الذي آثار حالة من الجدل التي جالت بين الجمهور حول سبب غرور محمد رمضان أم تميزه كما يؤكد المدعو دومًا.

تصريحات محمد رمضان

صرح محمد رمضان خلال تصريحات صحفية من قبل، حينما وُجه إليه سؤال حول أسباب عدم رؤية الجمهور له مع الزعيم عادل إمام في عمل سويًا، لافتًا إلى أن السبب هو عدم مقدرة المنتج على تحمل تكاليف الاثنين معًا، فضلًا عن ارتفاع أجره.

مقارنة بين أعمال محمد رمضان الدرامية وباقي المسلسلات

نجد أن معظم الأعمال الدرامية تتضمن بطلان، كمسلسل "الاختيار" الذي يمثل فيه البطولة أحمد مكي وكريم عبد العزيز، مسلسل "نسل الأغراب" لأحمد السقا وأمير كرارة ومسلسل "ملوك الجدعنة" لعمرو سعد ومصطفى شعبان، على عكس مسلسل "موسى" الذي يظهر فيه محمد رمضان كبطل وحيد.

الجدير بالذكر، أن محمد رمضان يشارك في السباق الرمضاني القادم بمسلسل "موسى"، من بطولته ويشاركه عدد كبير من نجوم الفن منهم سمية الخشاب، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، منذر ريحانة، صبري فواز وعارفة عبدالرسول، من إخراج محمد سلامة.