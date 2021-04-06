معيط لمجلس الوزراء: فائض أولي 25.3 مليار رغم تداعيات كورونا

/625967/معيط-لمجلس-الوزراء-فائض-أولي-253-مليار-رغم-تداعيات-كورونا

عرض محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول الأداء المالي للفترة من يوليو- مارس من العام المالي 2020/2021.

وأشار وزير المالية، إلى أن مؤشرات الموازنة للفترة من يوليو- مارس من العام المالى 2020/2021، حققت فائضاً أولياً قدره 25.3 مليار جنيه، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي.

ولفت معيط، إلى أن ما تم من جهود لتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضرراً، وكذا تلبية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة، إلى جانب العمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير احتياجات أجهزة الموازنة ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة.

وأوضح معيط، أن معدل النمو السنوي للإيرادات حقق ارتفاعاً بحوالي 14.6% خلال الفترة من يوليو- مارس من العام المالى 2020/2021، وذلك رغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي، في حين بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11.3% في ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وبما يسهم فى تحسين البنية التحتية.

كما تم توفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ولزيادة الانفاق على قطاعى الصحة والتعليم.

ونوه وزير المالية، إلى أن أداء المصروفات العامة للدولة خلال الفترة من يوليو ـ مارس من العام المالى 2020/2021، شهد ارتفاع فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 9.6 % مقارنة بالعام السابق.

إطالة عمر الدين

وأضاف: سعت وزارة المالية إلى اطالة عمر الدين، حيث بلغ 3.2 عام في يونيو 2020 بدلا من 1.3 عام فى يونيو 2013، ونحو 1.8 عام فى يونيو 2014، ومن المستهدف ان يصل إلى 3.6 - 3.8 عام فى نهاية يونيو 2021.

ولفت معيط إلى ما شهده إجمالي المخصصات المالية الموجه لتمويل الاستثمارات الحكومية من ارتفاع بشكل كبير خلال الفترة من يوليو-مارس من العام المالي 2020/2021.

وأكمل أنه وصلت إلى حوالي 164 مليار جنيه بزيادة قدرها 45%، بينما ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة لتبلغ حوالي 115 مليار جنيه بزيادة قدرها 29% عن المحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي.