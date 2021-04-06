/625968/تامر-حسني-يوجه-رسالة-للمخرج-محمد-سامي-بعد-اختياره-في-نسل-الأغراب

أعرب الفنان تامر حسني، عن سعادته لمشاركته في غناء تتر مسلسل "نسل الأغراب"، الذي يتولى إخراجه محمد سامي.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان تامر حسني ورده على تقديم المخرج محمد سامي له، بعدما أخذ دوره في مسلسل نسل الأغراب.

تامر حسني يعلق على منشور محمد سامي

علق تامر حسني على الصورة التي نشرها محمد سامي، ردًا على قوله أن “حسني” السبب وراء شهرته، قائلًا: "يا حبيبى يا محمد يا متربى يا أصيل أنا اللى طول عمرى بفتخر إنى قدمتك واكتشفت مخرج عظيم زيك.. بعون الله صاحب أكبر نجاح لكل موسم من أيام مسلسل آدم لـ إن شاء الله نسل الأغراب وكل اللى جاى".

وتابع: "مهما كبرت يا محمد هيفضل اسمك على تليفوني ابنى.. ربنا ينجحك ويفرح قلبك يا حبيبى بكل شغلك"، وذلك بعد نشر محمد سامي خلال حسابه بموقع الفيس بوك منشور يشيد به.

محمد سامي يشيد بتامر حسني

كتب محمد سامي: "تكتمل كتيبة نسل الأغراب بنجم الوطن العربي الأول، النجم الكبير تامر حسني وش السعد اللى اكتشفنى في مسلسلي الأول آدم واللي قدمني للجمهور العظيم وأول واحد دعمني، تامر يغني تتر نسل الأغراب و الرباعيات، ربنا يخليك ليا يا تيمو ودايما في ظهري يا صاحبي يا جدع يا كبير".

وكان قد أعلن محمد سامي أن تامر حسني سيغني تتر مسلسل "نسل الأغراب" بدلًا من المطربة أنغام بعد تسجيلها الأغنية بالفعل، لكن اعتذر لها المخرج بعد ذلك واستبعد الأغنية نظرًا لأنه يرى أنها لا تليق مع طبيعة الدراما الصعيدية المقدمة في المسلسل.

يذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، ويشاركهما كلًا من مي عمر ونجلاء بدر والفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد، وإداورد، وأحمد مالك، وريم سامي، ودياب، وعماد زيادة. والمسلسل من سيناريو وحوار إخراج محمد سامي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن المقرر عرضه حصريًا على شاشة قنوات دي إم سي.