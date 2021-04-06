ووقع الاتفاقية كل من المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمهندس إسماعيل نجدى، رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف.
وعقب التوقيع، أشار وزير النقل إلى أن هذه الاتفاقية تتضمن قيام مصنع سيماف، التابع للهيئة العربية للتصنيع بتصنيع وتوريد 1.000 عربة بضائع أنواع مختلفة، تشمل 300 عربة كشف قلاب، و375 عربة سطح حاويات، و150 عربة صهريج، و125 عربة صندوق، و50 عربة سبنسة.
وأضاف وزير النقل أنه سيتم الانتهاء من توريد كامل العقد لعدد الـ 1.000 عربة خلال 4 سنوات من تاريخ تفعيل العقد النهائى وسيتم الانتهاء من توريد جميع عربات الكشف القلاب بعدد 300 عربة وجميع عربات السطح بعدد 375 عربة خلال 23 شهرا من تاريخ تفعيل العقد النهائى.
كما أشار المهندس كامل الوزير إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة وسائل النقل فى مصر، وتطوير قطاع نقل البضائع فى السكة الحديد بزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، للحفاظ على شبكة الطرق، وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية، لافتا إلى أن هذه الصفقة ستشكل نقلة نوعية كبيرة فى هذا المجال خاصة مع التعاقدات الضخمة التى أبرمتها وزارة النقل لتصنيع وتوريد جرارات جديدة، والتى وصل منها حتى الآن، 110 جرارات جديدة و301 عربة ركاب، وبالتزامن مع تطوير وتحديث نُظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية، وتجديد القضبان والبنية التحتية بالسكة الحديد.
وأوضح الفريق عبد المنعم التراس، أن هذا التعاقد يُعد استكمالاً للشراكة القائمة بين السكة الحديد ومصنع سيماف فى العديد من المشروعات الكبيرة والمهمة التى يأتى على رأسها مشروع توريد 140 عربة بضائع سطح، والذى تم الانتهاء منه، وكذلك مشروع تطوير المظهر الداخلى والخارجى لعدد 200 عربة، حيث تم الانتهاء من تطوير 115 عربة، بالإضافة إلى مشروع تصنيع وتوريد 100 عربة توليد قوى، ومشروع تصنيع وتوريد 75 عربة غلال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى يشهد توقيع عقد تصنيع 1.000 عربة سكة حديد بين النقل والعربية للتصنيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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